特企／抗暑大作戰！專家教你三招　更換涼感布沙發節電又舒服

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沙發是在家裡最放鬆且最常待的地方，然而每到夏天，總是會有坐久了容易悶熱黏膩的缺點。擁有35年以上沙發製造經驗的專家Paul Yang建議，可換成散熱快透氣佳的涼感布沙發，扭轉民眾以往對合成皮沙發、布沙發會產生黏膩不適的想法，高科技的涼感布可有效降低表面溫度，長時間接觸也不悶熱，能減少使用冷氣的頻率。
二、室內種植綠色植物：
有研究證實室內植物調節空氣的能力不輸空氣清淨機，除了能淨化空氣外，也可以調節室內濕度，種植一些好照養的植物，例如：多肉植物、黃金葛、龜背芋等，當植物行光合作用時，可讓空間維持在適合居住溫度。
三、改用遮光性好的窗簾：
炎炎夏日可選擇遮光效果好的窗簾，能阻隔光線與熱能，且維持隱密性。若想在陽光比較和緩時引進部分採光，也可以搭配薄紗簾，兼顧採光與隔熱。
綜合以上建議，守住荷包從節電開始，但也不能委屈自己與家人，可嘗試從居家環境著手，節電也要顧及生活品質。若有更換涼感布沙發需求，Paul Yang推薦台灣品牌的 「沙發先生家居」，擁有自家沙發工廠，全館有多種款式沙發，並提供客製化服務，從外型、尺寸、顏色、材質都能依照自身需求調整，再也不用在款式與舒適度之間做出選擇，搭配出最適合的沙發。同時沙發先生家居提供主結構 5 年保固，讓民眾使用起來更安心。