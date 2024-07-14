《她的日與夜》5看點！鄭恩地睡醒變50歲大媽　小鮮肉煞到李姃垠

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資深演員李姃垠在《她的日與夜》劇中的喜劇演技是一大重點，一直以來「演什麼像什麼」的她，可以說是韓國演藝圈中正港的實力派演員。李姃垠過去在其他戲劇中也曾演過正派與反派的角色，憑著絕佳的自然演技，大獲好評。不少觀眾在開追《她的日與夜》之後，也紛紛透露自己最喜歡劇中李姃垠飾演的角色，她完美詮釋「高年級實習生」的形象，讓觀眾相當期待後續的發展。
另外，從女團跨足演員的鄭恩地，在韓劇《請回答1997》與《酒鬼都市女人們》中，憑著自然的演技，獲得大眾喜愛，每每有她的場景，總能吸引觀眾的眼球，期待她後續還會帶給大家什麼精彩的演技。而演員崔振赫則被粉絲們大力稱讚是能輕鬆詮釋各種角色的實力派演員，他在劇中與兩位女主演的對手戲充滿火花，各種讓觀眾意想不到的化學反應都非常吸睛。
用喜劇混搭犯罪懸疑加奇幻劇情 《她的日與夜》跳脫傳統設定超新奇
《她的日與夜》的劇情設定有別於一般的傳統韓劇，沒有穿越過去的哏，也不是返老還童的題材，反而是直接讓主角從青年人變成了老年人，如此新穎的設定，讓《她的日與夜》在開播之前，就已經掀起不少討論，開播之後也被不少劇迷大讚是2024年配飯神劇。
劇情中充滿各種新奇笑料，讓觀眾可以用非常輕鬆的心情追劇，像是檢察官桂志雄（崔振赫 飾）為了讓林順（李姃垠 飾）主動辭職，故意安排各種艱難任務給她，像是潛入黑道、跟蹤監視嫌疑犯等，不料林順竟然都能順利完成。劇情除了和犯罪、懸疑有關之外，女主角的「年齡變換」也替該劇增加了許多奇幻的想像空間，讓劇情變得有更多可能性。
年齡性格不同的兩位演員共飾一角 考驗對彼此的熟悉與詮釋的默契
在韓劇《她的日與夜》的劇情設定裡，跟過往韓劇的一人分飾兩角不同，而是採取「兩人共飾一角」的呈現方式，劇中以「李微進」和「林順」兩位角色為中心，雖然兩人的外貌不同，但靈魂卻是同一個人。由女團Apink成員鄭恩地飾演「李微進」，而資深演員李姃垠則飾演「林順」，兩位年齡與性格都不同的演員要一起詮釋同一個角色，兩位演員除了要對彼此有一定的了解之外，也非常考驗他們的默契，可以說是相當不容易，讓觀眾都相當期待劇情會如何展開。
角色以兩種身分活出同一場人生 呼應現代銀髮族重返職場的現況
在劇中，年近30的「李微進」某天突然被迫要以50歲「林順」的樣貌活著，在白天雖然要拖著變老的身驅生活，但因為心靈依然保持年輕，讓她順利在大批面試者中脫穎而出，成了檢察院的資深實習生，同時她也是具有洞察力、豐富經驗的中年女性，以兩種身分來活出同一場人生，也引起了觀眾對於年齡、身分和人生選擇題的思考。
劇情除了讓觀眾看見逐漸高齡化的議題之外，也呼應了在現代生活中有越來越多銀髮族回到職場的情況，高年級實習生們在重拾工作後，會和年輕人擦出什麼樣的火花，也讓觀眾們都非常期待。
偶像團體小鮮肉遭私生飯襲擊 大媽出手相救竟意外展開一段情
27歲新生代演員白敘厚這一次也參與演出《她的日與夜》，他曾因出演《美男堂》、《為你心動》等作品獲得大眾關注，累積了不少人氣。白敘厚這一次在《她的日與夜》中飾演頂級偶像團體Kingland 的主唱「高原」，他因服用非法麻醉藥物而遭到起訴，後來被派到瑞韓檢察廳服替代役。
沒想到，高原在工作時差點遭私生粉襲擊，是大媽林順出手救了他，兩人因此產生了一段忘年之交的感情。而高原在比他年長的林順身上獲得了關心與安慰，忍不住開始對她展開各種撩人手段，劇中兩人逗趣的互動讓觀眾看了覺得有趣又可愛。