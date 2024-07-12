65歲以上長者破438萬人！國健署邀阿公阿嬤尬舞活躍老化防失能

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根據WHO建議，65歲以上長者，每週應累計至少150分鐘的中等費力運動，促進肌力、肌耐力、柔軟度、平衡、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒和社交參與等8大指標，身體活動量不足且體力差的長者，除醫學診斷上，某些禁止的身體活動外，其餘的以增加日常活動為優先，像是練習從坐姿到站姿所需的肌力及移動時所需的平衡力，以減少跌倒發生的機率。
因此，為了活躍老化，促進長者健康，國健署舉行的「阿公阿嬤健康活力Show」正式開跑，今年4場分區比賽將在8月3日至9月月6日，在北中南東各舉辦一場比賽。除了讓阿公、阿嬤一圓舞台夢，也希望民眾更關懷家中長輩，感受銀髮活力。
國健署長吳昭軍表示，「阿公阿嬤健康活力Show」已舉行14年，將近60萬人次參加，只有在疫情的那幾年停辦，有很多長輩都在問什麼時候再辦。今年恢復舉辦，參賽隊伍創下歷年新高，共有437隊同台競技。
此外，世界衛生組織（WHO）建議65歲以上長者每週應累計至少150分鐘的中等費力運動，但國內長者達標者僅約4成。國健署表示，近年與運動網紅合作推出「5動5健康」等5款簡單示範影片動作，包括往上伸懶腰、左右彎個腰、轉體抬個腿、踏步、雙手梳梳頭，讓長輩可以練習時，持續增加肌力平衡力等，以達到延緩失能、減少跌倒效果。另若民眾拍攝「5動5健康」短影音，上傳到社群媒體平台，就有機會參加「動動幣」抽獎活動，總獎金高達2.4萬元。