特企／「海洋藍」戀夏登場 屬龍專屬：限量金粱霜淇淋免費兌換
金門酒廠2024年巡迴酒展首發場將於7月12日至15日在《2024台中國際酒展》930攤位盛大登場！今年為建廠72周年暨「金龍年」，金門酒廠推出四季「瓏時」系列金門高粱酒，其中「海洋藍」酒款將於台中展期驚艷亮相，以其恬美淨潤的高粱醇香，帶領民眾用舌尖品味「戀夏金門」海天一色的廣闊美景。延續「文化入酒，當代品酩」的世代傳承價值，展期也將推出年度「金門高粱酒–窖藏儲酒銀行」包罈專案，限量販售珍稀罈裝原酒，為收藏者提供年年增值的機會，絕對是今年酒展的必訪重點！此外，金門酒廠更祭出屬龍專屬民眾福利：特製金粱霜淇淋免費兌換（內含酒，未滿18歲請勿食用），限量50組送完為止。
金門酒廠歷久不衰，持續創新引領中華白酒風潮，今年致敬金龍本命年所推出的戀戀金門「四季瓏時」系列酒款，融合設計美學的漆彩瓶身吸引年輕世代關注，更以不同酒度的釀造工藝，帶出金門四季景致及文化之美。為了共創台灣人的「金」夏記憶，也特別在《2024台中國際酒展》搶先曝光55.2度「海洋藍」瓏時金門高粱酒，用酒香探尋金門秘境之海的餘韻怦然!這款新酒以「掐頭去尾」的摘酒工藝，調和金城廠、金寧廠的優質酒心酒及金城老廠二鍋頭酒，創造出「清、雅、甘、淨」的豐富層次，入口無燒喉刺激感，取而代之的是飽滿甜順的細緻果香，成就醇順餘韻，歡迎民眾至酒展品味試飲。
金門酒廠每年限量推出「金門高粱酒 –窖藏儲酒銀行」，也將在《2024台中國際酒展》釋出年度「包罈」銷售名額，以金門高粱酒「年年升息」的投資概念，為酒藏家保留絕無僅有的醇熟價值。而代表金門酒廠能持續傲氣翱翔的「58度龍鎮天下金門高粱酒」，以及連續8年在舊金山世界烈酒競賽、比利時世界品質評鑑大賞奪金的「56度陳年金門高粱酒(5年)」等珍稀酒款都將在現場祭出95折，加碼每日限量購組合、不限金額買就送等多重優惠，更精心設計了多項現場解鎖任務，只要參與挑戰就有機會將神秘好禮帶回家喔！
金夏最消暑的金門酒廠「2024巡迴酒展」台中首場將於7月12日至7月15日每日早上10時至下午6時，在台中國際展覽館烏日會展中心930攤位熱鬧展開。本次展覽除了新品「精釀8度金門啤酒」沁涼試飲、「金啤chill high high」抽獎活動之外，更特製38度高粱冰品讓民眾嚐鮮，只要出示龍年出生證明，即可免費兌換價值80元的限量「金粱霜淇淋」（內含酒，未滿18歲請勿食用），每日限量50組，送完為止。