Red Velvet到高雄了！5女神超懂穿 瑟琪透色薄紗只配小可愛涼慘
南韓「SM娛樂」旗下女團Red Velvet將於明（13）日出席位於「高雄巨蛋」舉辦的拼盤演唱會《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》，成員Irene、瑟琪、Wendy、Joy、Yeri今（12）日下午抵達小港機場，5位女神超懂穿，均以洋裝、背心的清涼造型示人，面對34度的火熱南台灣，完全不必擔心。
記者陳雅蘭／綜合報導
Red Velvet上一次訪台為2019年的拼盤演唱會《2019 Monster KPOP Concert》，今天是相隔5年再來台，讓久等的ReVeluv（粉絲名）直呼期待。
5位成員Irene、瑟琪、Wendy、Joy、Yeri今上午從仁川機場搭機來台，面對媒體、粉絲的包圍，雖然感到驚恐，仍不時面帶微笑揮手、收禮物，Irene即使手上都是東西，也親民的向鏡頭比愛心，心情相當愉悅。
她們下午抵達小港機場，入境大廳延伸至停車場都是滿滿粉絲，一見到Red Velvet全部激動尖叫，有人甚至興奮到狂晃手機，最後查看才發現「什麼都沒錄到」，也因為好久沒見到女神，紛紛表示相當期待明天的演唱會。
《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》資訊：
演出時間：2024年7月13日（六）18：00
演出地點：高雄巨蛋
演出卡司：宣美、Red Velvet、權恩妃、華莎、UNIS
演出票價：5880、4880、4380、3880、2880、1880
演出售票：Ticket Plus遠大售票