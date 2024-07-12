老弟張育成回台加盟富邦悍將！張進德隨隊訓練 最快明兄弟同台
富邦悍將今（12）日在下半季首度回到新莊球場出賽，簽下旅美好手「國防部長」張育成回歸，並且先發出賽打四棒，老哥張進德也傳出好消息，今（12）日隨隊訓練，有機會明天跟老弟一起奮戰，張進德回憶，過去兩人同隊已經是2019年的亞錦賽，當時中華隊也還有林子偉、劉致榮等人，拿下冠軍。張進德說：「從小到大都同隊，這次真的在職棒同隊。」對於張進德之前有受傷狀況，近期連續出賽3場，陳金鋒說：「先讓他休息一下，之後再看狀況。」張進德最快就明天可以跟老弟同台出賽。
記者吳政紘/新北報導
張進德跟張育成出身貧困 靠棒球翻轉人生
張進德跟老弟張育成都是出身台東泰源國小，一路打上來，曾經都有想要放棄棒球路，但兩人都順利獲得國外球團青睞，並且順利旅外。
張進德去年跟張育成就有同場較勁，但是當時張育成在中華隊，張進德則是在富邦跟中華隊打熱身賽，對於跟老弟同隊，張進德說：「他加入就是多一個家人，對我們球隊有很大的幫助，也是很正向的幫助。」
而張育成要回台前，也曾跟老哥提過，兩人也交換意見，提到中職可以改進的地方，張進德透露，中職規定，一定要穿跟球隊相關顏色的鞋子，但張育成說，有品牌贊助，希望有點特色，可以展現個人特色，希望可以改制度。此外，張育成也建議中職未來可以加大壘包，張進德也認同，「比較不會有三呎線的問題，也會比較安全。」
除張育成外，老弟張偉聖也在統一獅隊效力，在二軍還會遇到，張進德開玩笑說：「可以交易他過來」，三人有機會再度同隊，並且家人重新團聚在一起。