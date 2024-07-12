分科測驗化學考生「跑錯試場」被監試人員發現 恐怕慘被扣6級分
113學年度分科測驗今（12）日登場，上午首先考的是物理，有零星違規情況，主要有9名違規沒帶有效證件的考生為最大宗，其次則是考試期間喝水、行動電話未完全關機，皆按規定扣分。到了考化學，北區有名考生響鈴後才被監試人員發現跑錯試場，雖立即協助前往正確試場，但按簡章規定，預計將扣減該節考科6級分。
記者魏妤庭／台北報導
大考中心表示，根據簡章規定，若同一考分區，但是跑錯試場，作答前由考生本人或是其他考生發現，僅扣1級分。但是考生若在作答後才發現，或是由其他考生發現，則是扣減該考科3級分。不過，若是由監試人員發現，不論考生是否開始作答，都將扣減該科6級分。
大考中心指出，化學科北區某一考區（學校），有名考生跑錯樓層誤入試場教室，而該座位又正好是另一名缺考生座位，經監試人員查驗身分時發現，由於該考生尚未簽名、作答，因此在監試人員協助下，立即前往到正確的試場。不過，依照簡章規定，將會扣減該節考科成績6級分。但最後決議仍要經由考試委員會審議、裁決。
此外，大考中心統計，化學科仍有10位學生未攜帶應試有效證件，為違規的最大宗。另有4位學生手機未關機發出聲響，有2名學生配戴電子錶發出聲響，都將依照規定扣分。