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93萬網紅「DIY不雅片」瘋傳！本人出面證實致歉：被慾望沖昏頭

▲在抖音上擁有93萬粉絲的網紅「弋優」，日前針對網路上頻傳是他本人的「DIY不雅片」做出回應，證實那是他21歲時的影片，並表示自己當時被慾望沖昏頭。（圖／抖音）
▲在抖音上擁有93萬粉絲的網紅「弋優」，日前針對網路上頻傳是他本人的「DIY不雅片」做出回應，證實那是他21歲時的影片，並表示自己當時被慾望沖昏頭。（圖／抖音）

記者施以慧／綜合報導

中國抖音網紅「弋優」，因為帥氣的長相而深受粉絲喜愛，頻道內容大多都是拍攝擺攤日記和吃播影片為主，還因為2021年在山東擺攤賣甜水麵，而被網友戲稱「甜水麵小哥」，在抖音上有超過93萬人追縱，不過人紅是非多，日前網路上瘋傳1段「裸男視訊DIY不雅影片」，裡面的主角的長相神似弋優，而近期他也對外公開證實，影片中的「裸男」就是他本人：「是我沒有潔身自好，我被慾望沖昏了頭腦。」讓粉絲大感意外。

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裸身DIY影片遭瘋傳　弋優出面證實是本人

對於裸體片段瘋傳，弋優以影片的方式正面迎擊：「首先那個影片是我，不是AI換臉。」並還原拍攝過程。他坦言影片是2017年時拍攝的，當時他才21歲，正值青春熱血的時期，某天突然衝動下載了視訊聊天的應用程式，沒想到整段過程都被錄下，對方還將該視訊影片傳給他，向他勒索2000元人民幣（大約新台幣 8945元），否則就把影片公開：「當時就直接慌了，天哪，沒碰過這件事情。」後續也發現也有不少人因此被勒索，所以最後他並沒有付錢。

▲戈優出面證實，該影片確實是他本人，並表示當時自己才21歲，遇上不法份子勒索相當害怕。（圖／抖音）
▲弋優出面證實，該影片確實是他本人，並表示當時自己才21歲，遇上不法份子勒索相當害怕。（圖／抖音）
因影片遭網路暴力　弋優報警處理

弋優坦言，事隔1、2年後影片似乎被真的被外流，甚至還在他爆紅後被大肆轉發，「我是第一次遭受這麼大範圍的網路暴力，無數的人過來辱罵我和我家人，以此事來取笑我。」無奈之下，弋優報警處理，對方也受到了懲罰。

曝光前期不回應主因　並向大眾、粉絲致歉

弋優坦言自己當時不正面回應，是顧及到父母的感受，也害怕被認為在炒作，但這些年來謠言不止，所以這次選擇勇敢面對：「在這裡首先跟大家道歉，對不起！是我沒有潔身自好，我被慾望沖昏了頭腦，導致這一系列事情的出現，我對不起自己、也對不起家人，他們受到了很多牽連。對不起喜歡我的人，讓你們著急了。」最後弋優也強調，希望謠言能就此停止，若有心人持續散播不實言論，他將透過法律途徑處理。

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