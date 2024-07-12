揭發「油罐車混食用油」食安醜聞！中國調查記者韓福濤傳失聯
中國《新京報》調查記者韓福濤近日揭發中國「有毒食用油」弊端，這起嚴重食安問題被認為是中國2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件翻版，消息曝光後掀起民眾譁然及官方介入調查，然而揭發這起震撼食安危機的記者韓福濤本人近期卻傳出微博被撤銷帳號，甚至傳出失聯消息，就連中國網友也不禁急問「韓英雄在哪兒？」
國際中心楊智傑／綜合報導
這起事件主要聚焦於中國黑心糧油公司中儲糧油脂（天津）有限公司和河北三河匯福糧油集團，在油罐車運送完煤油旋即又「無縫接軌」混運食用油，更有說法稱這種作法是「業界公開的秘密」，這種完全未清洗又直接裝運食用油的做法被痛批宛如「投毒」，引發中國廣大民眾恐慌。
揭發這起事件的調查記者韓福濤於《新京報》服務，但目前其微博帳號已被刪除，人已失聯，相關頁面也遭到全數移除，有中國網友爬梳整理韓福濤先前報導，發現他曾多次臥底不法組織進行調查報導，同時也呼籲外界持續關注他的安危。
其中包含2016年臥底服裝廠，拍攝童工產業、揭露仲介從雲南等地的山區裡拉初中輟學的兒童賣給服裝廠當勞動力；2020年深入調查安徽太和多家醫院涉嫌詐保，揭露多家醫院以「免費」套路拉攏無病或輕症老人住院，涉嫌套取醫保基金；2021年臥底網紅餐廳「胖哥倆肉蟹煲」發現業者以隔夜死蟹當現殺活蟹賣，以及馬鈴薯腐爛、發餿後繼續用等不符合食安規定的行為。