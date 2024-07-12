張育成中職首戰破萬人潮！緊張感更勝美職　首打席開轟Let It Go

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今天新北氣溫32度，張育成在賽前練習時已經滿頭大汗，先前台鋼雄鷹吳念庭和統一獅陳聖平回到中職打球時，都有遇到抽筋狀況，為避免同樣情況發生，張育成不斷大量補充水分，並且拍打大腿喚醒肌肉，期待能夠打滿全場。
談到首次與隊友練球的感覺，張育成笑說有一點尷尬，「因為球隊裡跟我哥（張進德），還有WBC戰友陳仕朋和范國宸比較熟悉，其他球員都很年輕，讓我也變得比較害羞。」
今日以指定打擊出賽，張育成透露：「剛到球場時有找鋒總（陳金鋒），他跟我說今天打DH，原本是蠻期待能夠下去守備。」即將迎來中職首秀的心情，張育成表示：「蠻緊張的，比在國外還緊張，但感覺其實跟經典賽一樣，就是上場比賽，把最好的一面拿出來，棒球都一樣，只是換新環境而已。」
萬人目睹中職首秀 張育成挑戰首打席開轟
為了一睹最強海歸大物的風采，預售票已經賣破9000張，今晚進場人數有望破萬，張育成說：「這種氛圍很像經典賽，感謝球迷，希望每一場都能來看我們比賽，不是只有一場，希望更多人關心棒球。」
針對對戰統一布雷克的策略，張育成表示：「聽隊友說他的指叉球不錯，如果放球點高，打者視角看起來會是好球，要特別注意這點，所以會先抓自己好球帶攻擊。」今晚有望挑戰首打席開轟紀錄，他說：「盡量打到球為主，結果無法掌握，所以就let it go。」