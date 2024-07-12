張育成、張奕一口氣都簽了！富邦悍將還註冊「杰戈」力拚下半季

張育成中職首戰破萬人潮！緊張感更勝美職　首打席開轟Let It Go

▲富邦悍將狀元「國防部長」張育成挑戰首打席開轟，今晚預計破萬人進場。（圖／記者朱永強攝）
▲富邦悍將狀元「國防部長」張育成挑戰首打席開轟，今晚預計破萬人進場。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/新北報導

旅美好手「國防部長」張育成今（12）日在新莊棒球場迎來中職首秀，以先發指定打擊（DH）、第四棒出賽，對決統一獅王牌布雷克。對於中職初登場，張育成透露有一點緊張，比在美國打球還要緊張，今晚有機會破萬名球迷進場，也讓他想起去年初的WBC棒球經典賽，期待能夠在家鄉拿出最佳表現回饋球迷，帶領球隊贏球，至於首打席開轟則是隨緣，張育成強調先鞏固自己的好球帶。

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張育成首秀直呼緊張　跟隊友互動也變害羞

今天新北氣溫32度，張育成在賽前練習時已經滿頭大汗，先前台鋼雄鷹吳念庭和統一獅陳聖平回到中職打球時，都有遇到抽筋狀況，為避免同樣情況發生，張育成不斷大量補充水分，並且拍打大腿喚醒肌肉，期待能夠打滿全場。

談到首次與隊友練球的感覺，張育成笑說有一點尷尬，「因為球隊裡跟我哥（張進德），還有WBC戰友陳仕朋和范國宸比較熟悉，其他球員都很年輕，讓我也變得比較害羞。」

今日以指定打擊出賽，張育成透露：「剛到球場時有找鋒總（陳金鋒），他跟我說今天打DH，原本是蠻期待能夠下去守備。」即將迎來中職首秀的心情，張育成表示：「蠻緊張的，比在國外還緊張，但感覺其實跟經典賽一樣，就是上場比賽，把最好的一面拿出來，棒球都一樣，只是換新環境而已。」

萬人目睹中職首秀　張育成挑戰首打席開轟

為了一睹最強海歸大物的風采，預售票已經賣破9000張，今晚進場人數有望破萬，張育成說：「這種氛圍很像經典賽，感謝球迷，希望每一場都能來看我們比賽，不是只有一場，希望更多人關心棒球。」

針對對戰統一布雷克的策略，張育成表示：「聽隊友說他的指叉球不錯，如果放球點高，打者視角看起來會是好球，要特別注意這點，所以會先抓自己好球帶攻擊。」今晚有望挑戰首打席開轟紀錄，他說：「盡量打到球為主，結果無法掌握，所以就let it go。」

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