高橋一生演活真人《怪醫黑傑克2024》 經典刀疤白髮嚇哭小演員！
日劇男神高橋一生一改往日飾演溫和、儒雅角色的形象，直接挑戰真人版《怪醫黑傑克2024》。真人版《怪醫黑傑克2024》播出後一舉獲得10.3%的收視佳績，僅次傑尼斯偶像團體「嵐」成員二宮和也所主演《黑色止血鉗2》成為今年夏天最亮眼的日劇。談到出演時的心情，作為《黑傑克》原作粉絲的高橋一生也直接坦言：「情緒只有高興和不知所措！」
記者史平旭／綜合報導
《怪醫黑傑克》講述無執照天才外科醫生「黑傑克」，醫術高超的他卻向家屬收取天價治療費作為100%手術100%成功的酬勞，這樣的神祕醫生一路診治各種案例、人在面臨生死交界掙扎、選擇的故事。高橋一生相當重視此次演出，對角色下了不少苦功，希望讓觀眾覺得黑傑克看起來很酷，而不是高橋一生，同時也注重服裝和外觀，不斷思考如何利用服裝展現出異形感。
高橋一生坦言自己最初看《怪醫黑傑克》時的心境：「我記得當時覺得怪醫黑傑克非常可怕，讓人無法理解他在想什麼。」沒想到如今自己有機會飾演。談到現場拍攝，他也分享戲劇開頭有一個救助孩子的場景，「那位小演員竟然嚇哭了，因為他以為真的會被斬斷手臂所以非常害怕。雖然我道歉了，但我也覺得自己成功塑造出了小時候我心中的那種恐怖形象。」
在宣布改編後也有不少原作粉絲擔心改成真人會「崩壞」，沒想到開播後獲得大量好評，劇迷們大讚主演：「高橋一生演什麼都好像，超強」、「雖然他是拜金男，但我還是愛他」紛紛敲碗後續。