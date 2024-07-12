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颱風天停班！53%企業照樣給全薪　專家：可用「退避權」不出勤

▲颱風天放假，當政府宣布停班時，有些企業並不給薪，但也有超過半數企業照樣給全薪。（圖／記者蕭涵云攝）
▲颱風天放假，當政府宣布停班時，有些企業並不給薪，但也有超過半數企業照樣給全薪。（圖／記者蕭涵云攝）

記者許若茵／台北報導

颱風天放假，當政府宣布停班時，有些企業並不給薪，但也有超過半數企業照樣給全薪。人力銀行指出，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤。

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 yes123求職網調查，以公司現況來看，每逢夏季颱風季，若當地政府「宣布停班」，企業因應措施當中，合計有88.2%選擇「停班」，不過又分成：52.9%屬於「停班，但照樣給全薪」；32%屬於「停班，且不給薪」；3.3%屬於「停班，但給半薪」。代表其餘11.8%的公司仍表示，「仍需到班」。

對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」進入勞基法，採「有薪假」的方式，本次調查結果更發現，有高達95.6%的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有63.3%。

當公部門宣布該縣市是否放「颱風假」，若以上班族立場來看，「比較支持」的時間點：有85.6%認為「前一天的晚上十點(含)前」；也有14.4%認為「前一天的晚上十點過後」。

而且每逢颱風來臨前的下班日，有84.4%的勞工表示，會到賣場提前準備「食物、水」；還有64.1%指出，也會提前準備「防災用品」。另外在可複選狀況下，假如颱風天不用上班，「在家或室內活動」主要依序有：「睡覺補眠」(83.1%)、「用電腦或手機上網」(75.1%)、「看電視新聞」(60.2%)，以及「忙家事」(47.5%)、「看電視節目」(46.5%)。

其他颱風天停班時的活動，又分別為：「和朋友、情人聊天」(38.9%)、「聽音樂」(30.5%)、「打電動或玩桌遊」(29.6%)，以及「看書」(28.5%)、「運動、健身」(17.7%)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。

楊宗斌不忘提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。
 

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