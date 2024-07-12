移動式冷氣仍一堆人愛吹！眾買過揭「3大敗筆」　最新評價超意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「移動式冷氣真的是最廢的家電，實用性真的超級低....」、「對著人吹挺涼的，但幾乎沒有冷房效果，至於耗電量因為不會達到溫度目標，所以都是全速800W在飆，真的不推薦」、「沒有冷房效果，很吵而且電費很貴」、「移動式冷氣出風口很冷，但他會把熱往後排，如果沒把熱氣排出窗外，其實說是移動也沒多移動....。」
移動式冷氣「最廢家電」稱號擺脫不掉！3大缺陷曝光
然而移動式冷氣雖然相對機體比一般的分離變頻冷氣以及窗型冷氣便宜，但其缺陷大於方便的程度，除了「運轉聲非常大」之外，像是「沒有冷房效果」這點最為顯著，《NOWnews》記者過去與朋友合租屋時，當時房東就沒有附加冷氣，室友就有購入移動式冷氣擺在客廳，結果都只有在移動式冷氣前才有明顯涼感，稍微走遠一點就能感受到空間內的溫度不同。
因為沒有冷房效果，移動式冷氣達不到設定的溫度，基本上你購買的耗電瓦數多少，就是從你一開機到結束都是同樣的耗電功率，自然耗電程度就比變頻冷氣還來的驚人許多。又因為只有局部會涼，導致只要一關閉移動式冷氣，整個空間的溫度就會急速的上升。
移動式冷氣一期電費實測！2024最新評價曝光
至於移動式冷氣一期兩個月的電費到底多少？YouTuber「尷尬王亞當」也曾經拍過影片表示，自己曾經購買移動式冷氣實測吹兩個月之後，結果收到帳單是3324元，直到換成變頻冷氣之後，兩個月帳單變成725元，即便是貴的時候也才1000初頭。讓亞當也說：「如果你是移動式冷氣銷售員，拜託不要再跟人家說110V多省電。」
而記者也實際上各大購物網找尋「移動式冷氣」2024年有購買的評價，發現吹過的人都表示「開機就會馬上涼，但只有局部有點小可惜」、「可吹風的範圍好窄，雖然便宜很多，但是並沒有多方便」、「噪音如果能降到50分貝以下更好.....真的太吵了」、「直吹的話超涼，但關掉馬上又變超熱，當成電風扇的話電費應該很高。」
但令人意外的是，許多品牌的移動式冷氣今年在網購平台銷量都是1000台以上，甚至有賣破5000台的機型，顯見即便有諸多缺點，移動式冷氣仍有自己一塊市場，有特定的市場需求。