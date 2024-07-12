台北萬豪吃到飽太衝！推4人同行1人免費　爆吃松葉蟹、鮑魚、甜蝦

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熱食區同樣精采，假日限定必吃「烤西班牙巨魷足」主廚以茶葉、紅酒及新鮮蔬菜燉煮數小時入味後後燒烤，再撒上西班牙香料及小洋蔥，肉質Q彈可口。「焗烤日月貝」嚴選澎湖日月貝，以起司焗烤後再以些許蝦卵點綴。香氣四溢「金黃軟殼蟹」酥炸後的軟殼蟹，搭配主廚特製塔塔醬，吃進滿嘴鮮甜蟹肉。
主另還有「泰式蝦餅」以新鮮白蝦、花枝漿手工打製後現炸，內餡厚實多汁。還有爐烤鹽焗香料海鱸魚、鹽烤鮭魚、烤帶骨火腿等現切料理輪番供應。以及醬烤澎湖花枝丸燒、蟹肉茶碗蒸，假日餐檯更加碼提供烤香魚。甜點則由點心坊特製食玩系甜點，以分子料理為概念打造，外型如鮭魚卵軍艦壽司的百香果巧克力蛋糕，粒粒分明的鮭魚卵以百香果醬製成，既有趣又美味。
每人餐價依點選的主菜計價，首推「炭烤蒜味波士頓龍蝦海鮮盤」2,980元+10%，含炭烤波士頓龍蝦、澎湖小卷、日本生食級干貝、時令鮮魚，滿滿當令海鮮讓人吃得飽足又過癮。或是「南泰馬薩曼咖哩燉美國牛小排」1,890元+10%，香煎過封住飽滿原汁的美國Prime等級帶骨牛小排，重達450克份量滿滿，澆淋上瑪莎曼咖哩，香氣濃郁帶點微辣。
Garden Kitchen「海味狂饗 夏日海鮮季」活動期間，平日週一至週五可單點自助美饌，每位成人1,390元+10%起。假日需加點主餐。主餐價格含自助美饌自1,580元+10%起。平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費，贈送優惠以價低品項為優先，不適用於雙人分享、海陸組合主餐。
想吃高檔海鮮，也可到六福萬怡酒店的敘日全日餐廳，即日起推出「漁獲豐收祭」主題，數十道海鮮菜色像是鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷等，加上原本的日本生食級干貝與燒烤牡蠣，以及假日限定的鮮甜松葉蟹腳等。還推加碼優惠，因應7月暑假與分科測驗登場，同步推出學生優惠，平日午餐出示學生證或准考證享每人880元，加碼滿十人再招待第11位免費用餐，相當於58折。
另外，平日午餐則推出雙人同行名字有「干、貝、鮪、魚」其中一字，享第二位餐費半價。還針對11處居民推85折優惠，並將送半尾焗烤龍蝦。