嘎妹疑和蘿拉有關？本人親回與蔡阿嘎決裂內幕 遭吐槽：等於沒講
在YouTube上擁有多個頻道，訂閱數高達數百萬的YouTuber蔡阿嘎，日前與涉及不法的前員工蘿拉切割，並爆出對方利用AB合約詐財，掀起話題，蔡阿嘎甚至將有蘿拉出現的影片封面，以「AB優酪乳」的圖樣遮住蘿拉的臉，以此消費對方。不過就有眼尖網友發現，過去與蔡阿嘎非常要好的「嘎妹」蔡汶璇（Iris），出現在蔡阿嘎影片封面的臉也被用AB優酪乳遮蓋，讓人懷疑她與蘿拉扯上關係。對此，嘎妹親上火線回應此事，表示自己「忙著追星」，但事實上這已經不是嘎妹首次回應，早在上個月月底，嘎妹就在動態上發出聲明，不過網友不買單，認為嘎妹避重就輕，集體吐槽：「有講跟沒講一樣。」
記者施以慧／綜合報導
事實上，嘎妹過去為了獨立發展，已經鮮少在蔡阿嘎的影片中現身，有粉絲好奇兄妹是否感情生變，也有網友發問為何嘎妹形同與蔡阿嘎切割，而嘎妹上個月月底在IG發出限時動態，對網友疑慮表態，她先是詢問一旁的奶奶：「大家說我跟哥哥感情不好，妳跟他們說有沒有？」奶奶則立刻反駁：「沒有啦！」並補充說明表示：「這個問題大家問過好多次了，回不完欸，解釋太多好像又太矯情了，我只能說我很愛我的家人，不管是我阿嬤還是其他人，沒有他們就沒有現在的我。」
如今這則動態再度被網友起底，有粉絲感嘆：「以前阿嘎對嘎妹多好大家都知道，如果是真的有事，好難接受。」而另一部分網友則是認為，嘎妹的回應避重就輕，根本沒有實際回答到問題，「已讀亂回」、「她這個限動回應有跟沒有一樣」、「好像說很多，但什麼都沒回答到哈哈哈。」
其實過去嘎妹與蔡阿嘎感情十分深厚，兩人還在頻道上開創專屬主題「挫賽兄妹」，由於兩人都非常會唱歌，所以蔡阿嘎與嘎妹時常在頻道上一同Cover各種歌曲，深受網友喜愛，不過蔡阿嘎目前卻因不明原因將所有該主題的影片全部設定成「不公開」，IG帳號也退追嘎妹，讓外界議論紛紛。