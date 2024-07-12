股匯雙殺！新台幣回貶收32.561元 單日貶值0.17%淪最弱亞幣
美國通膨降溫，讓市場對美國聯準會（Fed）9月降息有更多期待，美元指數應聲跳水，日圓兌美元更一度升破158，新台幣兌美元今（12）日也一度升破32.5元，但在台股大跌近500點之下，新台幣也爆回貶，一度下探32.589元，終場在央行調節下，收32.561元，貶值5.5分，單日貶值0.17%，也淪為最弱亞幣，亦是主要亞幣中唯一貶值的貨幣。
記者顏真真／台北報導
由於美國通膨數據降溫，顯示美國聯準會 (Fed) 有望今年降息後，資金紛紛撤離大型科技股，美股4大指數除道瓊指數小漲外，其餘均下跌，漲跌互見。台股今日收盤指數23916.93點，下跌473.10點，跌幅1.94%，成交量5781.05億元，外資賣超369億元，而同時段日本跌2.42%、韓國跌1.56%、上海跌0.14%、新加坡漲0.72%、香港漲2.32%。
國際匯市部分，在美元指數走弱之下，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓一度升破158，衝上157.432元，目前在159.1附近盤整。根據央行統計，以台北匯市場下午4時收盤來看，美元指數跌0.48%，非美貨幣以日圓兌美元升最多，單日升了1.51%。
此外，今日新加坡幣也升值了0.31%，韓元亦升值0.17%，人民幣升幅也有0.14%，越南幣也升0.03%，連歐元也升了0.32%，唯獨新台幣兌美元貶值了0.17%獨憔悴，淪最弱亞幣。而累計1周下來亦貶值了8.6分，貶幅0.26％，周線也連5黑。