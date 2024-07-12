史上首見！分科測驗數甲「24分課本題」 補教師：空間幾何較高下
113學年度分科測驗今明兩天登場，其中今（12）日首考物理、化學、數甲、生物，補教老師解創智指出，數甲科試題是近3年以來最容易拿分的一次，光是課本習題衍伸的題目就有24分，可說是史上首次出現這種情況，預估五標都將大幅提升，高分群也會變多，他們預估會在空間、幾何題型的第12至第14題、填充題一較高下。
記者林則澄／台北報導
解創智表示，這次的數甲科試題當中，一年級範圍的題目占了18分；二年級範圍的題目占了32分；三年級的題目占了50分，不過第1題、第2題、第15題至第17題都是課本衍伸而來的題型，因此綜觀來看整份17題的試卷，就有5題屬於此類，不同以往頂多出現1題的情況，可以說是史上首次，推測出題教師的用意，應該是想鼓勵考生「不要懼怕數甲」。
不過解創智指出，這次數甲的試題難度，雖然不至於會發生以往考生抱怨「我寫不完」的情況，但也可能導致前段班考生的分數「擠在一起」，大家的原始分數可能增減1題、2題或有一些選項不同，結果就會相差很多，因此還是希望出題的難度穩定一點較好，否則這次雖是簡單，明年的難度就會大幅上升。
儘管如此，解創智仍說，考生可能會在多選題第6題、第8題卡住，另在第12題至第14題的空間、幾何，以及第16題、第17題的向量，要花較多時間計算，但也會是高分群一較高下的關鍵。
得勝者文教預估，今年數甲五標落點大幅上升，其中頂標48級分，前標41級分、均標30級分、後標20級分、底標15級分，不過詳細解答、實際五標分布仍以大學入學考試中心公布的結果為主。
另外，大考中心數甲科教師群表示，這次數甲科試題閱讀量較往年少，偏重測驗程序性知識、論證推理以及解決問題的能力，因此計算量偏多，而且第6題、第7題、第8題、第10題、第11題需要融會貫通數學不同單元的概念，整體而言難易適中。