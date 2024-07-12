善盡企業社會責任！中鋼攜手中碳舉辦中鋼全能智慧王夏令育樂營

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中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，俗話說「十年樹木，百年樹人」，教育是國家及社會發展不可或缺的重要推力，中鋼是小港在地企業，長期致力地方教育文化推展，並自96年首度舉辦中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，僅於110年受新冠疫情影響停辦外，至今已辦理17年，此次活動，他感謝中山國中校長尹昱文、中山國中及一起策畫的文藻外語大學用心規劃許多豐富課程，期許今年參加夏令營的學子們收穫滿滿。
中鋼碳素化學公司管理處處長王志堅則表示，中鋼碳素化學公司從101年開始攜手中鋼公司共同辦理夏令營活動，期盼小港區學子們藉由營隊課程開拓視野，也能發掘自身的興趣，為未來的學習發展做好準備。
高雄市小港區中山國中校長尹昱文指出，今年夏令營的活動主題為「創意起飛-我是點子王」，並將學校長期推廣的自造教育及雙語教學融入所規劃的科技實作與藝術展演課程，課程內容包括異國美食介紹、藍芽音箱DIY、英文繪本導讀、毛巾偶劇演出等，藉此培養學子們的自造能力與科技人文素養。
另外，今年夏令營安排來自阿根廷、泰國、越南等國家的文藻外語大學留學生擔任小隊輔，引導學子們自然而然在雙語環境中學習成長，並感受不同國家的文化特色。