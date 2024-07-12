欣葉、漢來海港輸了！「公認CP值最高buffet」是它：698元飽到吐

台灣麥當勞「珍奶冰炫風」將開賣！業者證實：敬請期待　鐵粉嗨翻

▲香港麥當勞今年曾推出期間限定產品「珍珠奶茶麥炫風」，使用Q彈的黑糖珍珠搭配冰炫風，特殊口味吸引許多民眾關注嚐鮮，也引來台灣網友瘋狂敲碗。（圖／翻攝自香港麥當勞IG）
▲香港麥當勞今年曾推出期間限定產品「珍珠奶茶麥炫風」，使用Q彈的黑糖珍珠搭配冰炫風，特殊口味吸引許多民眾關注嚐鮮，也引來台灣網友瘋狂敲碗。（圖／翻攝自香港麥當勞IG）

記者賴禹妡／綜合報導

麥當勞今年相繼讓經典產品捲捲薯條、搖搖薯條限時回歸，近日又傳出將推出新品「珍奶冰炫風」，冰炫風與珍珠的夢幻組合，讓網友們期待值爆表。對此，業者也終於證實即將開賣珍奶冰炫風，強調「產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公布，敬請期待」，消息一出立即引起網路熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港麥當勞今年曾推出期間限定產品「珍珠奶茶麥炫風」，使用Q彈的黑糖珍珠搭配冰炫風，特殊口味吸引許多民眾關注嚐鮮，當時不少人都對珍珠配奶味冰淇淋的組合頗為讚賞，但也有部分人認為甜度太高。

台灣麥當勞近日也傳出即將推出「珍奶冰炫風」新品，引來台灣網友瘋狂敲碗。對此，業者也證實將會上市開賣，滿足消費者的期待，「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品；為提供消費者更多元美味的配餐選擇，產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公布，敬請期待。」

麥當勞搖搖薯條重磅回歸

麥當勞搖搖薯條睽違21年回歸，經典口味「海苔風味」及「蔥辣風味」也跟著復刻重現，7月10日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一。

▲麥當勞搖搖薯條今開吃！海苔懷念、蔥辣超爽夠味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞搖搖薯條睽違21年回歸，海苔懷念、蔥辣超爽夠味。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞搖搖薯條回歸！蔡依林「21年前廣告」挖出　洗腦RAP眾聽哭

睽違21年！麥當勞搖搖薯條今回歸　歡樂送家家酒玩具大人也開搶

餐廳超常見！專家揭「2食物」易致癌：吃越多越危險　味噌湯也中

煮水餃「加3物」美味關鍵！皮Q彈香嫩全沒破　婆媽驚豔：太晚發現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生