橫逆人生的內心風景！高市勞工局輔導具藝術創作的身障者辦聯展
高雄市政府勞工局輔導培訓9位具藝術創作才華的身心障礙者於11日，在高雄市文化中心至真三館，舉辦開展儀式，將自即日起至7月30日止展出，歡迎有興趣的民眾踴躍前往觀展，期透過藝術，看見身心障礙者他們橫逆人生的內心風景。
記者黃守作／高雄報導
由高雄市政府勞工局輔導培訓的9位具藝術創作才華身心障礙者聯展開展儀式，是由勞工局副局長陳石圍主持，邀請自閉症聲樂家陳義軒帶來開場演出，及活動代言人卜學亮、楠梓特教學校校長黃國書、藝術家蘇志徹、林喜俊與資深媒體人李新、衛武營藝術村總監陳姿仰、瀰力村男美術館執行長許寧珍等人，為聯展的這9位具藝術創作才華的身心障礙者推薦給民眾。
高雄市政府勞工局副局長陳石圍表示，勞工局於今(113)年所開辦的身心障礙者創業輔導計畫，以「藝術」做為主題，甄選的9位身心障礙者，透過20位專業導師的熱心指導與培訓，經過將近半年的培訓後，得以成功將自我的創作，展出超過80件作品，以「一起去旅行-逆人生·心風景」為聯展主題，呈現在大眾面前。
陳石圍說，9位參與聯展的藝術創作者，有的以永遠純真的生命狀態、充滿童趣原創的畫風，展現了「原生藝術」獨特魅力，力政文是台灣原生動植物代言人、黃宥凱是宇宙和平使者、蔡昱安台灣原生魚類守護者、高進宇是安靜柔情觀察家、蘇亦禾是昆蟲世界好朋友、曾博笙則是可愛動物掌門人。
也有因承載身心病痛，透過藝術創作展現「重生」的力量，傳達內心的風景創作者，包括黃冠綸畫的「大眼娃」、李心瑗的「小麥子女孩」、劉佩菁創作的「粉紅雲朵」，每件作品充分綻放出動人的藝術能量，歡迎民眾踴躍觀展，親自感受這9位藝術新秀卓爾不凡的「逆人生·心風景」。