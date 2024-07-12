王淨奔海島曬比基尼辣照！下1秒露餡放閃曹佑寧 粉絲喊：墨鏡呢
新生代女神王淨在去年2月份認愛演員曹佑寧後，兩人越愛越高調，甚至還有傳言指出兩人已經閃婚，還要前往海島國家度蜜月，不過目前尚未證實。不過王淨今（12）日在社群平台上曬出在聖地牙哥海灘的度假美照，不僅解放超辣身材，還有與男友的放閃照，瞬間吸引4萬人搶看。
記者施以慧／綜合報導
王淨今天在IG上曬出在聖地牙哥的旅遊照，並寫下：「想去沒有午後雷陣雨的地方。」只見王淨現身海灘，以頭戴粉色棒球帽、綠白格紋比基尼和淡粉色長褲的穿搭亮相，不僅傲人事業線超級吸睛，將部分頭髮綁上辮子的風格，也讓她整個人充滿休閒感又不失可愛，不過其中1張照片卻疑似在放閃，只見一隻男性的手臂「錯位」抓住她的頭，讓網友好奇詢問：「誰的手啊？」
照片才剛曝光就掀起討論，有網友扮演「柯南」，發現王淨照片中出現的男性手臂上有戴手環，並以此為線索，翻出曹佑寧過往的動態比對，證實這隻男性結實的手臂就是曹佑寧。雖然王淨並沒有曬出與男友曹佑寧的同框合照，但手環卻讓曹佑寧的身分露餡，兩人低調放閃也讓網友大呼：「我的墨鏡在哪？」
事實上根據《鏡週刊》報導，王淨去年才公開認愛曹佑寧，就被「沖婚頭」，是個標準「戀愛腦」，還曾說過曹佑寧是非常值得託付一生的對象，讓身旁親友急勸，表示王淨年齡還太輕，曹佑寧也還沒到而立之年，現在就成為人妻真的太早，不過兩人是否真的能夠順利步入婚姻，仍讓外界相當期待未來的發展。