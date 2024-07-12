PLG 2024選秀結果一次看！富邦勇士選莫巴耶當狀元　鋼鐵人選5輪

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稍早富邦勇士以前鋒陳范柏彥，加上2024年的首輪和次輪總計2個選秀權，交換鋼鐵人2024年⾸輪第1順位，兩隊已向PLG共同報備， 經聯盟審核確定此交易案成⽴。而富邦勇士如此運作就是為了莫巴耶，他們今天也使用這支「狀元籤」選中莫巴耶，之後首輪的情況依序是：獵鷹選擇李允傑，鋼鐵人選擇馬克斯，領航猿選陳力生，獵鷹選張志豪。
第二輪：鋼鐵人選擇莊朝勝，獵鷹放棄，鋼鐵人選擇王凱裕，領航猿放棄。
第三輪：鋼鐵人汪哲宇，勇士選擇江均。
第四輪：鋼鐵人選林心翔，勇士放棄。
第五輪：鋼鐵人選朱育君。
第六輪：鋼鐵人放棄
在這次選秀大會開始前，PLG聯盟官宣魏莨哲、雷蒙恩退出PLG 2024選秀，而陳將双、蔡宸綱、陳冠中、朱育君皆缺席今日 PLG 2024 選秀。
PLG 2024選秀大會各輪順位
在今天富邦勇⼠和高雄17直播鋼鐵⼈進行了交易案，因此PLG 2024選秀⼤會球隊首輪及第2輪順位將進行調整，後續確定的選秀順位如下：
首 輪– 勇士、獵鷹、鋼鐵⼈、領航猿、獵鷹
第2輪 – 鋼鐵⼈、獵鷹、鋼鐵⼈、領航猿
第3輪 – 鋼鐵⼈、獵鷹、勇⼠、領航猿
（第4輪之後皆按照第3輪順位選秀）