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PLG 2024選秀結果一次看！富邦勇士選莫巴耶當狀元　鋼鐵人選5輪

▲P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會，富邦勇士選擇來自政治大學的莫巴耶成為今年度的選秀狀元。（圖／記者陳明中攝）
▲P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會，富邦勇士選擇來自政治大學的莫巴耶成為今年度的選秀狀元。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/臺北報導

P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會，由於今年夏天稍早的職籃合併事件破局，也讓今年先進行選秀的PLG聯盟的一舉一動更受矚目。最終政治大學外籍生莫巴耶被富邦勇士選中，成為這一季的狀元，榜眼獵鷹選李允傑，探花鋼鐵人選擇馬克斯，而此前被預期是狀元大熱門的雷蒙恩則在選秀開始前宣布退出。

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富邦勇士選秀前交易　選擇莫巴耶當狀元　

稍早富邦勇士以前鋒陳范柏彥，加上2024年的首輪和次輪總計2個選秀權，交換鋼鐵人2024年⾸輪第1順位，兩隊已向PLG共同報備， 經聯盟審核確定此交易案成⽴。而富邦勇士如此運作就是為了莫巴耶，他們今天也使用這支「狀元籤」選中莫巴耶，之後首輪的情況依序是：獵鷹選擇李允傑，鋼鐵人選擇馬克斯，領航猿選陳力生，獵鷹選張志豪。

▲陳力生被桃園璞園領航猿首輪選中，他也是領航猿本屆選秀唯一選中的球員。（圖／記者陳明中攝）
▲陳力生被桃園璞園領航猿首輪選中，他也是領航猿本屆選秀唯一選中的球員。（圖／記者陳明中攝）
第二輪：鋼鐵人選擇莊朝勝，獵鷹放棄，鋼鐵人選擇王凱裕，領航猿放棄。

第三輪：鋼鐵人汪哲宇，勇士選擇江均。

第四輪：鋼鐵人選林心翔，勇士放棄。

第五輪：鋼鐵人選朱育君。

第六輪：鋼鐵人放棄

在這次選秀大會開始前，PLG聯盟官宣魏莨哲、雷蒙恩退出PLG 2024選秀，而陳將双、蔡宸綱、陳冠中、朱育君皆缺席今日 PLG 2024 選秀。

PLG 2024選秀大會各輪順位

在今天富邦勇⼠和高雄17直播鋼鐵⼈進行了交易案，因此PLG 2024選秀⼤會球隊首輪及第2輪順位將進行調整，後續確定的選秀順位如下：

首  輪– 勇士、獵鷹、鋼鐵⼈、領航猿、獵鷹

第2輪 – 鋼鐵⼈、獵鷹、鋼鐵⼈、領航猿

第3輪 – 鋼鐵⼈、獵鷹、勇⼠、領航猿

（第4輪之後皆按照第3輪順位選秀）

▲在國內籃壇有崇高地位和知名度的前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu），其子雷蒙恩（Samuel Manu）今年畢業於NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis），身高197公分在場上司職後衛，畢業後的首要目標是回臺投入職籃選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）
▲在國內籃壇有崇高地位和知名度的前宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu），其子雷蒙恩（Samuel Manu）宣布退出PLG選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）

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