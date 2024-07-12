蔡阿嘎合體嘎妹！瘋傳「退追和蘿拉有關」他還原真相：都是家務事
百萬YouTuber蔡阿嘎日前正式說明開除元老級員工蘿拉的始末，透露對方利用AB合約獲利不法所得8位數。事後蔡阿嘎團隊將蘿拉曾出現過的影片，全P圖一瓶「AB優酪乳」打馬賽克，不過令眾人震驚的是，蔡阿嘎堂妹「嘎妹（蔡汶璇）」也同樣被打馬賽克，還有人發現蔡阿嘎已經退追蹤嘎妹，蔡阿嘎今（12）日打破沉默，PO出和嘎妹的合照喊：「且慢！」
記者李欣容／台北報導
一名網友6日在社群平台Threads上發問：「為何蔡阿嘎退追Iris，真的很想知道，世紀之謎，記得以前很常看到姑姑出現在影片裡。」有人指出或許嘎妹只是忙著追星，嘎妹也現身留言區親自回覆：「超好笑，我還忙著刷克拉島的票呢！」但關於蔡阿嘎為什麼退追她，甚至過往合作的影片都被轉為不公開，她並未正面回應。
而蔡阿嘎在今晚打破沉默，PO出和嘎妹的合照，兩人露出無奈的表情，蔡阿嘎寫下：「欸且慢！網友們跟新聞先不要擴大解讀，不是網路亂傳的那樣，家務事家務事～」PO文一出不到半小時就有2.2萬人按讚，不少粉絲激動留言：「我就在等你發這篇」、「最近真的很懂流量密碼」、「嚇死我還以為你們吵架了」，就連蔡哥也留言：「乾，真的嚇死我了！！！整晚沒睡在緊張！！！」而蔡阿嘎也已經把嘎妹追蹤回來。
蔡阿嘎在蘿拉事件爆發後，就不斷以「AB產品」自嘲此次事件，除了AB優酪乳、AB膠之外，還舉出驚人例子「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」讓老婆二伯錯愕喊「C？還有C？」蔡阿嘎則回「C啊！還有C！你不知道喔？」讓外界瘋猜C的含義。
沒想到，不久後就被眼尖的網友發現，影片中蘿拉、嘎妹及小姑丈都被打上馬賽克，引起外界一陣熱議。不過，蔡阿嘎原本是將嘎妹P上「AB優酪乳」的馬賽克，之後又被改為蔡阿嘎頭像擋住臉部，不少老粉都在等待蔡阿嘎是否會公布更多內情。