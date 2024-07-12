45歲吳佩慈生4胎身價飆到232億！突曬出「家中新成員」萌翻
45歲女星吳佩慈和富商男友紀曉波生下2子2女，雖然2人沒有結婚，但據傳她每生一胎，身價就會跟著水漲船高，現在已經飆到232億，比台積電創辦人張忠謀還高。而近來鮮少露面的她，突然在自己的社群平台曬出「新成員」，原來是因為她要幫朋友宣傳，所以特別PO出自家貓咪的照片。不過因為她過去幾乎沒曬過貓咪的照片，因此不少粉絲驚呼「原來妳有養貓？」
記者朱祖儀／綜合報導
吳佩慈近日突然在社群平台發文，原來是為了幫朋友宣傳貓糧生意，還分享了數張貓咪和貓糧的照片，看到照片中的小貓咪開心吃著食物，脖子上還戴著圍兜兜，看起來非常可愛。由於吳佩慈先前幾乎沒有曬過貓咪的照片，因此有網友驚訝表示「佩慈悄悄養了小貓咪？」對此吳佩慈回應「我有2隻布偶（貓）！」也透露如果想讓貓咪少掉毛，就必須常常梳毛，把浮毛先梳掉，感覺對照顧毛小孩有自己的一番心得。
6年生2子2女 232億身價超越張忠謀
事實上，吳佩慈剛出道時憑藉著精緻臉蛋和高挑身材被封為「九頭身美少女」，出道後不僅曾拍過廣告、電視劇、電影等，也曾出過多張專輯，備受各界關注。不過她和紀曉波交往後就逐漸淡出娛樂圈，慢慢將重心移往家庭，至今替男方生下2子2女，也曾在2014年發表引退宣言，表示想為了家庭退出演藝圈，專心在家當好媽媽。
雖然吳佩慈和紀曉波沒有結婚，不過據傳吳佩慈每生一胎，身價就跟著往上暴增，目前已經高達232億元台幣，正過著貴婦的生活。但值得留意的是，紀曉波2014年爆出財務風波，因為公司付不出上億元的執照費用，導致營業執照被取消；去年11月，紀曉波還被認定為犯罪集團首腦及開設賭場罪，被判8年6個月。