天氣預報／今午後雨威力變猛！3地留意瞬間大雨 雙北高溫拉警報
中央氣象署提醒，今（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，「大臺北」、「中南部地區」及「其他山區」有局部大雨出現的機率，清晨至上午中南部地區及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
高溫炎熱，今（13）日臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市及花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度