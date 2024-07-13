欣葉、漢來海港輸了！「公認CP值最高buffet」是它：698元飽到吐

天氣預報／今午後雨威力變猛！3地留意瞬間大雨　雙北高溫拉警報

▲今（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，大臺北」、「中南部地區」及「其他山區」有局部大雨出現的機率。（示意圖／記者郭凱杰攝）
▲今（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，大臺北」、「中南部地區」及「其他山區」有局部大雨出現的機率。（示意圖／記者郭凱杰攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署提醒，今（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，「大臺北」、「中南部地區」及「其他山區」有局部大雨出現的機率，清晨至上午中南部地區及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高溫炎熱，今（13）日臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市及花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

▲溫度方面，明天（13）日各地高溫約攝氏32度至36度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲溫度方面，今（13）日各地高溫約攝氏32度至36度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號。（圖／翻攝自中央氣象署）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏28至35度

🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至34度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度

明出遊防猛烈雨彈！週末天氣一圖看　「2熱帶系統」有機會成颱風

凱米颱風下週恐誕生！專家揭預測路徑、對台影響　下週留意雷陣雨

颱風最快下週一生成！今分科測驗38℃熱爆　高溫、午後雨熱區出爐

消暑拿鐵買一送一！7-11美式30元、厚乳拿鐵買2送2　全家冰沙5折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選