台北公車「顏色代號」解密！通勤族驚：坐10年不知 搭捷運超方便
台北公共運輸發達，許多市民搭乘公車、捷運通勤上下班。然而台北公車路線眾多，近日一名居住在台北市士林區的網友突然發現冷知識，她表示原來「帶有顏色的」的公車路線名稱，其實有隱藏含義，代表這輛公車會行經該顏色線上的捷運站，貼文曝光引來8千人朝聖，眾人全驚呼「長到20幾歲、公車坐了十幾年，第一次知道⋯」
記者賴禹妡／綜合報導
一名住在台北士林區的網友，近日在社群平台Threads上發文，她以「活這麼大才知道的台北冷知識」為題，表示原來台北公車路線開頭含有顏色的名稱，如紅12、藍19等，就代表這台公車會行經該顏色線上的捷運站，「例如紅12會到士林跟石牌站！我大驚！長期誤會只是數字不夠用的我。」
貼文曝光後，立即吸引超過8000人前來朝聖，眾人紛紛驚呼「難怪士林都是紅開頭公車」、「我的天，紅藍棕顏色的部分我到現在才知道」。就連身為台北人的民進黨前發言人謝佩芬都恍然大悟喊，「原來如此！我也以為是數字不夠用欸！」
台北公車「顏色命名」由來
事實上，台北公車以文字開頭的路線，分為顏色、路名、小字（S）、市民小巴（M），其中顏色開頭代表捷運接駁公車；路名開頭為幹線公車、新幹線公車；小字開頭為山區小型公車及懷恩專車；市民小巴（M）即為方便社區居民通勤的市民小巴路線。
而台北市聯營捷運接駁公車，最初是配合特定捷運車站末班車接駁服務，並以該捷運站代表色制定路線編號，並非行經某代表色捷運站數量多寡而定，但目前實際配合捷運站末班車接駁服務的路線已經逐漸減少。