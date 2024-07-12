《墨雨雲間》長公主死會！遭直擊與男友甜蜜看房 李夢鬆口證實
話題大陸古裝劇《墨雨雲間》近期迎來大結局，不過討論度依舊熱烈，其中飾演婉寧長公主的李夢在劇中表現亮眼，雖然是反派，但李夢這次是首次挑戰古裝劇，精湛的演技廣受好評，甚至該戲才剛下檔，立刻成為狗仔跟拍的對象，也馬上就被直擊與圈外男友一起看房，親密關係顯而易見，而消息曝光後，李夢本人也出面證實，並表示自己會過得很幸福。
記者施以慧／綜合報導
日前知名狗仔劉大錘爆料，李夢6月底剛回到北京，就甜蜜和圈外男友一同看房，只見她戴上遮陽的白色帽子，搭配短褲以及小背心，親密挽著與她身高差不多的男友徒步上街，小倆口看起來十分幸福。
而面對戀情曝光，李夢相當坦然，對於劉大錘的詢問她也大方回應：「謝謝劉大錘，我會幸福且充盈，好好演戲好好生活。」劉大錘則回覆：「祝福公主覓得良緣，日後帶來更多精彩作品，大錘一定準時追劇。」
今年31歲的李夢，出演過多部作品，不過知名度卻依舊低下，直到出演《墨雨雲間》後爆紅，人氣飆漲，不過也被該劇的製作人于正爆料，不僅在片場喊不適應古裝、抱怨髮飾重、慣性遲到等等，甚至偶爾不背台詞，還需要導演額外花時間督促，跟其他演員沒有邊界感，拿起別人的水壺就喝，讓粉絲們相當傻眼，不過也有網友覺得戲劇只是在看演員的演技，其他演員的個人行為並不重要。