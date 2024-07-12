孫盛希剛奪下金曲歌后！「無預警曝好消息」時間點在11月
金曲歌后孫盛希出道10年，3度入圍金曲最佳華語女歌手獎，日前終於眾望所歸抱回第35屆金曲歌后獎座。而孫盛希喜訊連發，昨（11）晚在個人社群加碼曝光好消息，向粉絲宣布11月9日即將在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，也是她睽違近2年的專場演出，如今冠上實至名歸的歌后封號，同時也往更大的舞台邁進，讓孫盛希開心表示，「這次跟做《Boomerang》專輯一樣，參與了很多想法，很期待這次編制完整的大型演唱會」，希望歌迷可以一起來共襄盛舉。
記者朱祖儀／綜合報導
孫盛希分享獲獎後的心情，表示「隔天醒來，感覺真的都不一樣了，看什麼都很賞心悅目。」不過慶功完只休息1天，就去公司練唱了3小時，以及開演唱會籌備會議，孫盛希笑說「就是放不下熱愛的音樂工作」，還有很多想讓大家聽見的作品。孫盛希也分享，幾個月前自己飛到美國度假，休假之餘仍安排行程跟當地一些音樂人共同創作寫歌，短時間內便完成了好幾首demo作品，「跟不同的音樂人合作，總能激發出不同的火花」，希望藉此砥礪自己讓音樂創作再進化。孫盛希還說，近日即將再出國，要把上次寫好的歌曲完成錄製，透露「期待下半年推出全新單曲」，敬請歌迷拭目以待。
金曲獎典禮後，孫盛希表示，首件要做的事情是「回家把專輯的歌都聽了一遍、MV再看了一次」，平常也習慣會回去聽自己以前的作品，「想要整理一下自己，計畫接下來的目標，檢視我到現在做了什麼。」發現原來自己一直在嘗試、改變，也很開心走到今天，自己的狀態比想像中還要「準備好了」。孫盛希形容，很驚喜地發現自己這次得獎心境「心是平靜的，沒有興奮過頭，也沒有太焦慮」，這讓她感到特別踏實和開心，也期待接下來在演唱會上，讓歌迷們見證蛻變的孫盛希。
孫盛希即將在今年11月9日舉辦個人演唱會，是她第一次挑戰台北流行音樂中心這個場地，將用音樂和歌聲向觀眾傾訴10年來的故事和成長痕跡。她日前也在個人Instagram發布和《出沒地帶》專輯製作人米奇林以及吉他手共創音樂的影片，透露3人久違敘舊，即興創作了許多段旋律，孫盛希更向粉絲徵稿邀歌詞，希望一起完成這首歌曲。歌迷們投稿十分踴躍，讓孫盛希直呼「大家反應也太快了，是不是平常都偷偷在寫歌！」也期待在演唱會能演唱到新作品，更期許自己能繼續向前，獲得國際肯定，也希望音樂作品能更有影響力，透過戲劇影視等不同方式擴散。