兩聯盟還能走在一起？陳建州認為共識很重要　美聯國聯模式需時間

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在今年6月底，新北國王董事長王文祥宣布「台灣職籃重大發展」，兩聯盟中9支球隊確定簽下意向書，還有1支來自東南亞的球隊，勇士和領航猿後續也宣布加入，兩聯盟一度看起來合併有譜。但最終此事並沒有談成，勇士、領航猿未交意向書，鋼鐵人和獵鷹也宣布退出新聯盟，這4隊成為PLG目前主體。
台灣職籃兩聯盟推動合併不成，最終破局，職業籃球的格局也發生重大改變，之後富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人和臺南台鋼獵鷹等4隊構成PLG聯盟復活後的4支球隊。
談到今晚選秀順利落幕，陳建州表示雖然兩聯盟目前仍處於競爭狀態，但她還是想要感謝所有球團，願意照顧這些選手，「真的心存感激，今晚也有很多球員落選，另外的聯盟和球隊願意照顧他們很重要。」
PLG又回到元年的4支球隊，陳建州語重心長地表示，「挑戰從零開始，不過我真的覺得台灣籃球禁不起這麼多次歸零，希望大家開季之前平復一下，休賽季期間冷靜下來，（兩聯盟）共識是什麼要找出來，不管是那個聯盟，不要放棄走在一起的機會。」
李董提議美聯國聯模式 陳建州：非常好的方案
之前璞園建築團隊董事長李忠恕曾提出類似MLB「美聯國聯」的合作方案，提議新球季仍維持現有PLG與T1兩職籃聯盟主體，並在例行賽期間進行交流賽，季後賽期間亦由兩職籃聯盟共同參與進行「臺灣大賽」。陳建州今天也對此表示認同，但他認為這需要時間。
「這是非常好的方案，在不改名，動太多規章制度的情況下，要先合作再談合併，先交往再結婚，這會是比較好的方向，從賽制開始，例行賽對戰，然後季後賽進行Final 8的模式交手，然後再打台灣大賽。」陳建州說這絕對是可以考慮的方案，但他也認為這還需要時間。