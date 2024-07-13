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仙俠劇《長相思2》原班人馬回歸！4大看點曝光　楊紫身世之謎揭曉

▲仙俠劇《長相思》第2季終於開播，延續上季結尾，楊紫的身世之謎將被解開，包含楊紫最終情歸何處，4大看點一次看。（圖／翻攝自微博）
▲仙俠劇《長相思》第2季終於開播，延續上季結尾，楊紫的身世之謎將被解開，包含楊紫最終情歸何處，4大看點一次看。（圖／翻攝自微博）

記者施以慧／綜合報導

改編自大陸旅美小說家桐華同名小說，超強古裝劇《長相思》終於迎來第2季，而第1季故事講述了身分尊貴的「皓翎玖瑤」（楊紫飾），因為種種原因而被迫流落民間，最終化名為「玟小六」，並居住在清水鎮，成為鎮上的小醫生，後來玟小六意外救下受傷，以化名葉十七（鄧為飾）生活的塗山家二公子「塗山璟」，兩人也逐漸發展出感情。但後續又出現九頭蛇妖「相柳」（檀健次飾），總是強迫玟小六為他治療。再來還有表哥「瑲玹」（張晚意飾）的出現更是玟小六的生活打亂，不過最後在瑲玹的幫助下，玟小六恢復了皓翎王姬「小夭」的身分。

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▲（圖／翻攝自微博）
▲飾演相柳的檀健次（左）現身搶婚，要阻止小夭（楊紫飾）的政治聯姻。（圖／翻攝自微博）
檀健次現身搶婚　楊紫最終選擇誰

在第1季的結尾，小夭為了讓瑲玹成功爭取西炎王位，選擇與「赤水豐隆」（王弘毅飾）政治聯姻，但相柳卻以突然「防風邶」的身分現身搶婚，為第2季埋下伏筆。而因為「防風意映」懷孕而被迫與小夭分開的塗山璟，在第2季的故事中，與小夭是否還有機會再續前緣？另外對小夭也有情的瑲玹是否能拋開對權力的渴望，直面對她的感情？

▲（圖／翻攝自微博）
▲小夭的身世之謎至今未解，目前猜測是反派的女兒。（圖／翻攝自微博）
楊紫身世之謎將揭曉　竟是反派女兒

在第1季中有提過，小夭的母親「西陵珩」疑似與反派辰榮大將軍「赤宸」有染，小夭因此被盛傳是赤宸的女兒。而在某次暗殺小夭的行動中，壞人被抓捕後表示，小夭的眼睛和赤宸一模一樣，讓瑲玹不得已去調查她的身世，發現赤宸曾有過1位妻子，種種巧合都指出，小夭的真實身分至今未解。

▲（圖／翻攝自微博）
▲小夭（左）才剛和塗山璟（鄧為飾）解開誤會，沒想到塗山璟就遭到刺殺。（圖／翻攝自微博）
與鄧為誤會剛解開　卻傳遭刺殺落水

塗山璟在恢復身分以後，在大哥「塗山篌」與反派防風意映的陰謀下，被迫與防風意映成婚，甚至還繼承族位，防風意映還意外懷孕育有1子，讓小夭誤會塗山璟違背兩人的約定，所幸後來成功揭發潛藏的奸計。而第2季的劇情中，原先本來要現身在小夭與塗山璟的大婚前夕，卻突然傳出塗山璟被刺殺落水，目前下落不明。

▲（圖／翻攝自微博）
▲飾演瑲玹的張晚意（右）終於和小夭表明心意，不過卻仍放不下權勢。（圖／翻攝自微博）
張晚意霸氣表白楊紫　權勢與愛人二選一

剛開始只把小夭當妹妹的瑲玹，最後終於明白自己對小夭的情意，但瑲玹卻認為權勢比小夭更重要，因此他也永遠不會是小夭的良配。而為了鞏固王權，瑲玹也被迫娶了許多不愛的女人，不過他心中的白月光卻永遠只有小夭。在預告中還能看到，瑲玹對著小夭大喊：「我想和妳長相守有錯嗎？」這也是瑲玹首次對小夭表明心意。

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