仙俠劇《長相思2》原班人馬回歸！4大看點曝光　楊紫身世之謎揭曉

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在第1季的結尾，小夭為了讓瑲玹成功爭取西炎王位，選擇與「赤水豐隆」（王弘毅飾）政治聯姻，但相柳卻以突然「防風邶」的身分現身搶婚，為第2季埋下伏筆。而因為「防風意映」懷孕而被迫與小夭分開的塗山璟，在第2季的故事中，與小夭是否還有機會再續前緣？另外對小夭也有情的瑲玹是否能拋開對權力的渴望，直面對她的感情？
楊紫身世之謎將揭曉 竟是反派女兒
在第1季中有提過，小夭的母親「西陵珩」疑似與反派辰榮大將軍「赤宸」有染，小夭因此被盛傳是赤宸的女兒。而在某次暗殺小夭的行動中，壞人被抓捕後表示，小夭的眼睛和赤宸一模一樣，讓瑲玹不得已去調查她的身世，發現赤宸曾有過1位妻子，種種巧合都指出，小夭的真實身分至今未解。
與鄧為誤會剛解開 卻傳遭刺殺落水
塗山璟在恢復身分以後，在大哥「塗山篌」與反派防風意映的陰謀下，被迫與防風意映成婚，甚至還繼承族位，防風意映還意外懷孕育有1子，讓小夭誤會塗山璟違背兩人的約定，所幸後來成功揭發潛藏的奸計。而第2季的劇情中，原先本來要現身在小夭與塗山璟的大婚前夕，卻突然傳出塗山璟被刺殺落水，目前下落不明。
張晚意霸氣表白楊紫 權勢與愛人二選一
剛開始只把小夭當妹妹的瑲玹，最後終於明白自己對小夭的情意，但瑲玹卻認為權勢比小夭更重要，因此他也永遠不會是小夭的良配。而為了鞏固王權，瑲玹也被迫娶了許多不愛的女人，不過他心中的白月光卻永遠只有小夭。在預告中還能看到，瑲玹對著小夭大喊：「我想和妳長相守有錯嗎？」這也是瑲玹首次對小夭表明心意。