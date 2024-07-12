爭取林書豪回歸PLG？陳建州澄清「沒聊到下一步」　感謝對方付出

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鋼鐵人今年夏天走了多名球員，若要進行新球季勢必得補充人員，今年選秀會他們選了虎尾馬克斯、政大莊朝勝、政大王凱裕、台科大汪哲宇、台師大林心翔、高師大朱育君，等6名球員。被問到這樣選夠不夠？副總經理方永璽笑著要大家放心，球隊持續在運作，包括跟一些原有球員續約都有在進行。
「其實今天的選秀完全在我們預期當中，馬克斯一直在我們的名單當中，雷蒙恩本來也有意願，但今天他在選秀會前退出，當然我們就不考慮了。」方永璽稱球隊這次選秀收穫很多，今天對球隊來說無疑得到了最好的結果。
林書豪回PLG打球？陳建州透露他先回美國治療
此前有傳出林書豪可能有機會回歸鋼鐵人，對此方永璽表示若林書豪本人有意願，他們當然是歡迎。林書豪上賽季幫助新北國王奪冠，不過他有傷在身，下個賽季還不確定是否會延續生涯。
此前PLG職籃副會長陳建州深夜發文曬出與林書豪的合照，引發球迷們遐想。對此陳建州受訪澄清只是謝謝書豪這兩年回來幫助台灣籃球而已，「他回美國前我們剛好有機會聚一聚，也聊到台灣籃球未來，但沒有說到他接下來會不會打，或下一步方向。」
「商業歸商業，朋友歸朋友，我只是感謝他這兩年回來，他經歷了這麼多，現在半月板又受傷，只是想謝謝他讓台灣籃球有不一樣的收穫，年輕球員和他對未學習到不一樣的東西。」陳建州笑說外界可能認為自己是不是在拉他回PLG，但還是要看他身體狀況，他的半月板情況要先顧好，也透露林書豪已經先回美國治療，外界可能要給他一些時間思考下一步。