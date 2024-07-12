林士傑住家前遭槍殺！「口罩男」躲高雄落網 警方說明行動過程
台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日清晨遭人在家門口近距離槍殺，事後警方分別在台南、高雄尋獲2輛作案用的車輛，深入調查後，警方從車內一個口罩比對出一名有前科的男子，目前將其鎖定為特定對象；今（12）日最新消息指出，警方疑似在高雄仁武區逮捕涉案男子，稍早台南市刑大隊長張文源指出，目前因夜間暫停偵訊，明天將深入了解詳細案情。
記者陳苾暐/綜合報導
回顧案情，8日清晨5時許，林士傑準備外出爬山卻遭到埋伏槍手持槍連轟，整個過程僅用8秒左右，隨後逃離現場，當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，最終仍因傷重宣告不治。
案經調查，警方當天在新建路53巷一處停車場，尋獲嫌犯作案車輛，但該自小客車疑似遭縱火滅證，鑑識人員採證後發現槍手曾經在車內「變裝」，將原本穿著的衣服、褲子都換掉，並於車內焚燒，意圖製造斷點，另外副駕駛座旁也尋獲疑似犯案用的槍枝殘骸。
槍手焚車後，再開第2台車南下高雄，改以潑灑鹽酸滅證，但槍手疑似在車內遺留了一個口罩，警方經比對後鎖定一名有前科的張姓男子，今天稍早傳出其已在高雄仁武落網，對此，台南市刑大大隊長張文源指出，由於夜間不偵訊，張男是否就是槍手將待明天釐清，目前仍不排除有其他共犯。
另外，關於逮人過程部分，張文源表示，由於警方已事先規劃加勘查地形，因此行動相當順利，犯嫌沒有機會反抗就被逮捕。