林益全對富邦悍將開轟！本名「林育呈」背號跟張育成竟有神奇巧合
統一7-ELEVEn獅隊今（12）日在新莊棒球場以13:1大勝富邦悍將，其中「神全」林益全轟出本季第一發全壘打，加上他本名為「林育呈」，又改成99號的背號，跟富邦悍將新主砲張育成名字與背號都有奇妙巧合，林益全透露，自己是國中改名的，也沒想到會剛好這麼巧。富邦選擇在12日讓張育成先發出賽，結果他前3打席都沒有敲安，終於在第四打席，才對42歲老將「嘟嘟」潘威倫擊出中職生涯首安，張育成也終於鬆了一口氣。
記者吳政紘/新北報導
林益全改名遇到張育成 剛好在他生涯首戰開轟
林益全今年下半季才開轟，他說：「可能上半季一直上上下下2次，所以全壘打出現比較晚，出賽比較不固定，但還是隨時要把自己準備好，教練需要我，我就盡量準備好。」林益全在去年加盟統一獅隊，離開待了已久的富邦悍將，他表示，能對老東家開轟，也只是做好自己的本分，「就算離開，還是很感謝富邦球團。」
林益全首度棒打前東家，他說：「其實狀況一直都不錯，但球隊隊形，也是教練團考量，去年是打出再見安，很感謝曾經照顧過我的球隊，還是抱持著感恩的心。」
林益全剛好在張育成初登板首戰開轟，加上他國中過去名字就叫做「（林）育呈」，讓不少球迷熱議，可能是他搶了張育成的風采，對此，林益全也說：「我坦」，很開心接受這樣的討論。