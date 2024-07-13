義美「霜淇淋＋咖啡」買一送一！星巴克星冰樂「第二杯折100元」

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義美食品今（13）日連續3天，推出義美門市限定「漂浮咖啡買一送一」優惠，在香醇黑咖啡頂層覆蓋上濃厚的招牌牛奶霜淇淋，可以喝咖啡配霜淇淋、還能有咖啡拿鐵的口感，3種享受一次滿足。原價70元的漂浮咖啡買一送一，換算每杯才35元就開喝，超甜銅板價有夠划算。提醒大家，限有販售咖啡及霜淇淋的門市現售；每人限購1組，會員不再享95折；民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折；數量有限，售完為止。
📌連喝2天！星巴克「第二杯折100元」有星冰樂
星巴克本週末假日再度響應集團同慶活動，7月13日至7月14日連續2天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料「第二杯折100元」，而且星冰樂沒有被排除在外、各款口味都可以折價。幫大家試算，美式咖啡第二杯10元、兩杯共120元，一杯美式只要60元；那堤第二杯35元、兩杯共170元，一杯那堤85元；香草星冰樂第二杯15元、兩杯共130元，最便宜一杯香草星冰樂只要65元就入手，週六日爽喝星巴克。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、咖啡密斯朵、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。