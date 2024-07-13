嘎妹驚傳「被蔡阿嘎退追」！影片封面遭P圖消失 沉默一天回應了
YouTuber蔡阿嘎近日解職前員工蘿拉，指控對方以AB合約手法詐財上千萬元，受到各界關注，然而就在事件還在調查時，又有眼尖觀眾發現，蔡阿嘎團隊最近將舊影片有蘿拉的部分都用「AB優酪乳」的圖案打上馬賽克，連同堂妹「嘎妹」Iris也一起被遮擋，甚至蔡阿嘎也退追嘎妹，引起許多人臆測嘎妹會不會也有涉案。對此，嘎妹Iris也親上火線發出聲明，強調自己絕對沒有做不法之事。
記者張嘉哲/綜合報導
最近蔡阿嘎在拍影片交代蘿拉事件真相之後，著手將過去的影片「封面照」有出現蘿拉的部分增加馬賽克，而且是以「AB優酪乳」的圖案遮擋，然而有眼尖觀眾發現，被遮擋的不只有蘿拉，包括過去也是蔡阿嘎團隊成員的堂妹「嘎妹」以及「小姑丈」都被遮擋，讓觀眾難免聯想兩人是否也與蘿拉事件相關。
對此傳言，嘎妹Iris親上火線發聲明表示：「本人聲明絕無做過不法的事情，也沒有參與AB合約的事件，從前一晚開始，網路上就充斥許多對我各種不實的猜測以及謾罵，甚至還有人身攻擊，我第一時間其實很想跳出來回應，但我知道我講什麼大家都不會聽，所以我一早就聯絡蔡阿嘎一起處理這件事，也給關注事件的大家一個交代。」
嘎妹Iris提到「希望大家不要在未經查證的情況下攻擊任何人，無論是她、她的家人，還是她的朋友，這些不實的指控對周遭親友都產生了影響，但我知道這就是這份工作需要承受的風險，所以也趕快把事情解決，跟大家說清楚！」
Iris最後強調「我會繼續保持初衷和善良，並將專注於生活和工作，繼續做自己想做的事及創作影片，還有謝謝不論是傳私訊或留言鼓勵我的朋友、家人、網友，你們一定不知道當下我獲得了多大的支持跟溫暖！謝謝你們！」
除了嘎妹Iris出面澄清之外，蔡阿嘎在12日傍晚也在臉書上表示「欸且慢！網友們跟新聞先不要擴大解讀，不是網路亂傳的那樣，家務事家務事」並且附上與嘎妹的合照，兩人同時擺出兩手一攤的姿勢，似乎對事態發展有「怎麼會這樣」的感覺。