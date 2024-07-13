雲林家庭悲劇！25歲男半夜持刀弒親　母胸口遭刺慘死、父身中多刀

三重賓士凌晨飆撞警車！28歲警傷重不治　肇事駕駛疑毒駕害命

▲新北市三重區正義北路與龍門路發生一起死亡車禍，一輛銀色賓士高速撞上停等紅燈的警車，造成1警送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲新北市三重區正義北路與龍門路發生一起死亡車禍，一輛銀色賓士高速撞上停等紅燈的警車，造成1警送醫不治。（圖／翻攝畫面）

社會組/綜合報導

今（13）日凌晨1時許，新北市三重區正義北路與龍門路發生一起死亡車禍，一輛銀色賓士高速飆撞正在停等紅燈的警車、多元計程車，衝撞力道之大，造成賓士車頭嚴重變形、警車則當場彈飛至騎樓內，現場一片狼籍，造成1警傷重不治、5人受傷送醫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，當時三重警正在執行巡邏勤務，由正義北路往南向龍門路方向行駛，於路口停等紅燈時，突遭由正義北路往北忠孝路方向行駛的銀色賓士高速對撞，造成2名警員受傷，駕駛22歲周姓員警輕傷意識清楚、副駕駛28歲黃姓員警經送醫急救，於清晨5時宣告不治。

警方初步了解，肇事駕駛為25歲黃姓男子，自稱當時要去找朋友，但因精神不濟、疲勞駕駛，才導致意外發生，酒測值為0。不過調閱監視器後，卻發現黃男沿途飆速，加上其有毒品前科，因此警方不排除毒假可能，目前已請醫院進行相關檢驗，全案將依公共危險罪及過失傷害罪送辦。

▲警車遭受撞擊後，彈飛至人行道，黃姓警員重傷受困在副駕駛座，緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲警車遭受撞擊後，彈飛至人行道，黃姓警員重傷受困在副駕駛座，緊急送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

林士傑住家前遭槍殺！「口罩男」躲高雄落網　警方說明行動過程

再傳新進展！林士傑住處前遭槍擊身亡　口罩槍手疑高雄落網

交保夢碎了！鄭文燦涉貪收押禁見　律師抗告遭高院駁回

涉貪再開羈押庭！鄭文燦「交保作廢」傍晚遭收押　法院裁定理由曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載