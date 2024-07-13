三重賓士凌晨飆撞警車！28歲警傷重不治 肇事駕駛疑毒駕害命
今（13）日凌晨1時許，新北市三重區正義北路與龍門路發生一起死亡車禍，一輛銀色賓士高速飆撞正在停等紅燈的警車、多元計程車，衝撞力道之大，造成賓士車頭嚴重變形、警車則當場彈飛至騎樓內，現場一片狼籍，造成1警傷重不治、5人受傷送醫。
社會組/綜合報導
據了解，當時三重警正在執行巡邏勤務，由正義北路往南向龍門路方向行駛，於路口停等紅燈時，突遭由正義北路往北忠孝路方向行駛的銀色賓士高速對撞，造成2名警員受傷，駕駛22歲周姓員警輕傷意識清楚、副駕駛28歲黃姓員警經送醫急救，於清晨5時宣告不治。
警方初步了解，肇事駕駛為25歲黃姓男子，自稱當時要去找朋友，但因精神不濟、疲勞駕駛，才導致意外發生，酒測值為0。不過調閱監視器後，卻發現黃男沿途飆速，加上其有毒品前科，因此警方不排除毒假可能，目前已請醫院進行相關檢驗，全案將依公共危險罪及過失傷害罪送辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995