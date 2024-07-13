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Jalen Brunson4年51億續約尼克！寧願少拿36億也要幫球隊補強戰力

▲Jalen Brunson4年51億續約尼克，傳出他不願拿頂薪，少賺36億也沒關係，就是要幫尼克補強。。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson4年51億續約尼克，傳出他不願拿頂薪，少賺36億也沒關係，就是要幫尼克補強。。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA紐約尼克明星後衛Jalen Brunson今（13）日傳出已經跟尼克隊簽下4年1.565億美元（約51億台幣）的天價續約，而他的經紀人透露，Brunson為了幫助球隊補強，未要求頂薪少拿1.13億美元（約36億台幣）。根據美國媒體《ESPN》報導，Brunson原本最多可以獲得5年2.69億美元（約87億台幣）的頂薪合約，但為了不讓球團薪資不會突破第2層豪華稅的狀況，所以甘願少拿1.13億美元（約36億台幣），讓尼克有更多的薪資空間補強。

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Jalen Brunson選擇四年1.565億美元（約51億）的合約，而不是在2025年簽訂5年2.69億美元的合約，對尼克保持現有陣容並繼續進行陣容調整以縮小與冠軍之間的差距具有重大影響。

這份合約將在未來三年內讓Brunson少拿3710萬美元，並附帶第四年的球員選項，這將使Brunson有機會在2028以4年3.23億美元續約或在2029年以5年4.18億美元的新合約，來拿下剩餘的1.13億美元。

Brunson本季打出生涯代表作，被稱為「紐約扛哥」，他出賽77場，場均繳出28.7分、6.7助攻和3.6籃板，生涯首度入選明星賽，例行賽共有11場單場得分破40分的比賽，他也是尼克隊史首位在季後賽連續4場貢獻至少40分、5助攻的球員

尼克休賽季操作，先是透過交易換來Mikal Bridges，他將與Brunson、Josh Hart、Donte Divincenzo，組成維拉諾瓦大學（Villanova University）連線，而不少球迷也十分期待這樣的新組合。

Brunson被封為紐約之子，而他選擇不拿超頂薪，讓紐約球迷很有感，紛紛留言：「他是最棒的尼克球員」、「值得尊敬」，而好友Josh Hart更說：「應該給他立座雕像」，以感謝他的付出。

▲尼克今年季後賽，Jalen Brunson還打到因左手骨折退場。（圖／美聯社／達志影像））
▲尼克今年季後賽，Jalen Brunson還打到因左手骨折退場。（圖／美聯社／達志影像））

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