一路狂飆！三重賓士疑毒駕撞死停等紅燈無辜警 高速撞擊瞬間曝光
今（13）日凌晨1時27分，新北市三重區正義北路與龍門路口發生嚴重車禍，25歲黃姓男子駕駛銀色賓士，高速逆撞正在路口停等紅燈的警車、多元計程車，造成警車上2名員警，其中28歲黃姓警員身受重傷，緊急送醫搶救不治；另有5名民眾受波及受傷，車禍瞬間影像曝光。
社會組/綜合報導
監視器畫面可見，肇事賓士疾駛通過路口，正面撞上當時在路口停等紅燈的警車，與後方的多元計程車，現場發出巨大聲響，撞擊力道之大，造成警方當場被甩飛至對向人行道，車頂警示燈因強大撞擊力而掉落地上，而多元計程車也因撞擊力道滑行近50公尺，現場一片狼籍，瀰漫著汽油味。
警方查出，肇事駕駛為25歲黃姓男子，自稱當時要去找朋友，但因精神不濟、疲勞駕駛，才導致意外發生，酒測值為0。不過警方調閱監視器後，卻發現黃男沿途飆速，加上其有毒品前科，警方不排除毒駕可能，已請醫院進行相關檢驗，全案將依公共危險罪及過失傷害罪送辦，詳情仍待進一步調查釐清。
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