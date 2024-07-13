汪建民罹肺腺癌4期首發聲：會堅持下去的！化療暴瘦12公斤曝近況
藝人汪建民被診斷出罹患肺腺癌4期，從肺部擴散到頸椎、腦部，已經暴瘦12公斤，就連舊愛寶媽也出聲，希望大家能夠鼓勵他。面對各界的關心，他近日終於在臉書發照曝光近況，並且公開回應替他打氣的圈內友人、網友，也向自己喊話：「會堅持下去的。」
記者林奕如／綜合報導
汪建民前幾年爆出欠債風波，淡出演藝圈許久，他直播賣貨維持生活，日前爆出罹患肺腺癌4期，加上他腦中的腫瘤會導致癲癇，曾在家癲癇發作完全失去意識，在醫院住了5天，之後也持續跟病魔對抗，但為了生活依舊要露面，但被網友發現雙頰凹陷，粉絲都很心疼。
他罹癌消息曝光後，面對親友和粉絲的關心，汪建民日前在臉書換了大頭照和封面照片，他和朋友們一起露營，看起來心情不錯，圈內好友李國超留言打氣：「聽說你身體微恙！祝早日恢復健康哦！加油。」他回覆：「超哥，謝謝你溫暖的問候！！！」他一一回應網友加油的留言，用樂觀心態面對所有人。
肺腺癌初期症狀不明顯，也常容易被誤認為是感冒，汪建民受訪時曾透露，自己是因為背後劇痛，所以才去醫院檢查出罹癌。他和舊愛寶媽斷聯10年，寶媽坦言楊貴媚的桂田基金會有聯繫她，她也給予對方汪建民經紀人的電話，曾罹患甲狀腺癌、肺腺癌、淋巴癌的寶媽也提到，自己也生過病，非常理解生病的痛苦，希望大家可以給汪建民鼓勵，幫助他度過難關。