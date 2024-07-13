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全聯「9元神美食」補貨就搶光！婆媽吃過回不去：不輸好市多水準

▲全聯福利中心現在服務多元，從生鮮雜貨到熟食便當，甚至是當天出爐的麵包都有販售，且選擇非常多樣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心現在服務多元，從生鮮雜貨到熟食便當，甚至是當天出爐的麵包都有販售，且選擇非常多樣。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心現在服務多元，從生鮮雜貨到熟食便當，甚至是當天出爐的麵包都有販售，且選擇非常多樣。既上次推出的「8元奶油餐包」廣受好評之後，全聯這次又推出了新的「9元瑪芬堡」，一上架幾乎就已經被買光，人氣非常高，也讓不少婆媽吃過之後都表示：「水準完全不輸給好市多的！」

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「全聯竟然也出瑪芬堡了！而且一袋2組只要18元，雖然沒有好市多便宜，但不用去好市多買一整袋吃不完」只見貼出的照片，相信有吃過麥當勞早餐漢堡的民眾應該都不陌生，就是那口感特殊的「瑪芬堡外皮」。

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▲全聯最近推出自有品牌的「瑪芬堡」，一袋2組18元，平均一組只要9元，讓不少婆媽瘋搶。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超級好吃！買來做早餐太方便了」、「因為小包裝沒有好市多便宜，不過口感水準沒有輸，吃起來真的跟麥當勞一樣」、「前陣子看到也立刻入手，拿來夾馬鈴薯蛋沙拉超級讚的」、「我家這邊根本買不到，店員補完貨就搶光了」、「全聯個人覺得比好市多還要大顆，吃起來蓬鬆口感也很棒」、「太適合小家庭了，之前去好市多一組12顆真的吃不完。」

全聯自有品牌麵包新寵！「閱讀麵包瑪芬堡」爆紅

事實上，網友提到的這款新的「瑪芬堡」，就是全聯自有品牌「READ BREAD（閱讀麵包）」所出品，品牌從2017年創立至今，已經研發出許多膾炙人口的商品。而Read Bread有一大特色，即商品價格通常都是非常親民的價格，還會常常與各界聯名推出商品，可以說是全聯其一王牌。

《NOWnews》記者也常常到全聯購買「閱讀麵包」回家當早餐，其推薦的品項包括「口袋吐司」、「去邊三明治吐司片」、「老鷹紅豆麵包」、「波蘿奶酥麵包」等。而這回全聯又推出新的「瑪芬堡」，其實過去也有類似產品，包括「佛卡夏」、「帕瑪森堡」、「漢堡」等，幾乎都是銅板價就能買到，讓不少婆媽都會買回家自製「漢堡類」的早餐。

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▲婆媽購買全聯瑪芬堡之後，帶回家自己加料變身「自製漢堡」，看起來相當好吃。（圖/我愛全聯好物老實說）
全聯自有品牌瑪芬堡夯！好市多也有賣「義美瑪芬堡」

然而如果愛吃「瑪芬堡」的民眾，其實好市多也早已販售一款「義美瑪芬堡」許多年，一袋12組裝，也非常適合大家庭購買。以好市多價格來看，一組「瑪芬堡」大約是8元，不過不能拆賣；而全聯則是一袋2組裝，售價18元，平均一組瑪芬堡是9元，非常適合日常小家庭購買哦！

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▲好市多也有販售一款「義美瑪芬堡」，不過是較大份量的「12組裝」，平均一組是8元左右。（圖/好市多商品經驗老實說）

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