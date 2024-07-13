全聯「9元神美食」補貨就搶光！婆媽吃過回不去：不輸好市多水準

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超級好吃！買來做早餐太方便了」、「因為小包裝沒有好市多便宜，不過口感水準沒有輸，吃起來真的跟麥當勞一樣」、「前陣子看到也立刻入手，拿來夾馬鈴薯蛋沙拉超級讚的」、「我家這邊根本買不到，店員補完貨就搶光了」、「全聯個人覺得比好市多還要大顆，吃起來蓬鬆口感也很棒」、「太適合小家庭了，之前去好市多一組12顆真的吃不完。」
全聯自有品牌麵包新寵！「閱讀麵包瑪芬堡」爆紅
事實上，網友提到的這款新的「瑪芬堡」，就是全聯自有品牌「READ BREAD（閱讀麵包）」所出品，品牌從2017年創立至今，已經研發出許多膾炙人口的商品。而Read Bread有一大特色，即商品價格通常都是非常親民的價格，還會常常與各界聯名推出商品，可以說是全聯其一王牌。
《NOWnews》記者也常常到全聯購買「閱讀麵包」回家當早餐，其推薦的品項包括「口袋吐司」、「去邊三明治吐司片」、「老鷹紅豆麵包」、「波蘿奶酥麵包」等。而這回全聯又推出新的「瑪芬堡」，其實過去也有類似產品，包括「佛卡夏」、「帕瑪森堡」、「漢堡」等，幾乎都是銅板價就能買到，讓不少婆媽都會買回家自製「漢堡類」的早餐。
全聯自有品牌瑪芬堡夯！好市多也有賣「義美瑪芬堡」
然而如果愛吃「瑪芬堡」的民眾，其實好市多也早已販售一款「義美瑪芬堡」許多年，一袋12組裝，也非常適合大家庭購買。以好市多價格來看，一組「瑪芬堡」大約是8元，不過不能拆賣；而全聯則是一袋2組裝，售價18元，平均一組瑪芬堡是9元，非常適合日常小家庭購買哦！