Stephen Curry生涯後期都想留在灣區！總管喊話：有信心終生勇士
NBA金州勇士在休賽期失去當家射手Klay Thompson，讓他與Stephen Curry的「浪花兄弟」組合走入歷史，近日勇士球星Curry則是明確表示希望剩餘球員生涯都是留在勇士，勇士總管Mike Dunleavy Jr.則在今（13）日做出回應，並透露，「現階段除了搞定Jonathan Kuminga與Moses Moody的續約，在未來續約Curry也是球隊的優先考慮選項，我有信心Curry終生都會在勇士效力。」Curry職業生涯至今共有15個賽季皆是效力勇士，出賽956場，場均能貢獻24.8分6.4助攻、4.7籃板，曾在2015、2017、2018、2022年替球隊拿下冠軍，更在2015、2016年以2連霸之姿拿下年度最有價值球員。
記者張志宇/綜合報導
總管有信心 Curry終身效力勇士
Curry在2021年球季結束時，與勇士簽下一份4年2.15億美元（合台幣約69億），這份合約將在25-26賽季結束後到期，今年夏天勇士球團則能夠開啟與Curry陣營提前續約的對話，對於Curry的續約問題，美媒《ESPN》就分析，「雖然續約Curry不是勇士球團現階段的目標，但這是管理層格外關注的一件事。」
對於Curry的續約問題，總管Mike Dunleavy Jr.則表示，「Curry可以得到他想要的任何東西，但我們休賽期確實都在為球隊補強做出努力，我們想要為球隊戰績衝刺，至於對於Curry的續約問題，我能很自信地說，他將終身為勇士效力。」
Curry自09-10賽季進到NBA後，職業生涯至今共有15個賽季皆是效力勇士，出賽956場，場均能貢獻24.8分6.4助攻、4.7籃板，曾在2015、2017、2018、2022年替球隊拿下冠軍，更在2015、2016年以2連霸之姿拿下年度最有價值球員。