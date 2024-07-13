張育成無緣破中職「大聯盟球員」魔咒！富邦悍將投手崩盤搞砸首秀

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富邦悍將從去年就跟張育成討論合約，但最後張育成想再拚「最後一次」大聯盟機會，可惜今年因傷影響開季，他也選擇在季中選秀前報名，並在下半季回台加入富邦。張育成跟富邦簽下3.5年大約，總值高達9250萬台幣的合約，換算月薪最高可達220萬台幣。
昨日為張育成中職首秀，張育成第一打席全場歡聲雷動，但球迷都還沒完整跳完應援曲，他瞄準第一球就出棒，擊出右外野飛球出局，談到這個打席，張育成解釋：「那一顆外角高球是我喜歡的位置，只是切到球皮有點可惜，但是好的揮擊。」
張育成第二打席、第三打席都被布雷克的指叉球玩弄，讓他分別被三振、滾地球出局，還好「嘟嘟」潘威倫9局下登板，選擇跟他「正面對決」也讓張育成中職首安出爐。
回顧歷史，5名台灣打者陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成先後登上大聯盟，回到在中職生涯首打席都未能敲安，更別說開轟。
2006年La New熊陳金鋒擊出一壘滾地球出局，2013年義大犀牛胡金龍擊出二壘飛球遭接殺，林哲瑄擊出中外野飛球遭接殺，只有去年樂天桃猿林子偉首打席選到保送上壘，但他們所屬球隊最終都輸球，昨晚張育成也加入大聯盟前輩的兩大魔咒行列。
此外，富邦昨日投手操得很兇，先發洋投布藍登僅投2局就因左膝不適退場，牛棚歐書誠、賴智垣、岳少華、林旺熙、吳世豪上場都有失分，讓教練團十分難堪，也無法在張育成回台首秀的大日子贏球，還吞下慘敗。
大聯盟資歷的台灣打者中職首打席結果：
陳金鋒 La new熊 2006.3.21 先發3棒左外野手 潘威倫 一壘滾地球遭刺殺
胡金龍 義大犀牛 2013.3.24 先發1棒游擊手 波拉斯 二壘飛球遭接殺
林哲瑄 義大犀牛 2015.8.14 代打 陳禹勳 中外野飛球遭接殺
林子偉 樂天桃猿 2023.8.18 先發6棒游擊手 林子崴 四壞保送
張育成 富邦悍將 2024.7.12 先發4棒DH 布雷克 右外野飛球遭接殺