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張育成無緣破中職「大聯盟球員」魔咒！富邦悍將投手崩盤搞砸首秀

▲富邦悍將張育成生涯首次先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，擔任四棒，指定打擊，結果首打席就出局（圖／朱永強攝）
▲富邦悍將張育成生涯首次先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，擔任四棒，指定打擊，結果首打席就出局（圖／朱永強攝）

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將「狀元郎」張育成昨（12）日在中職首秀首打席，面對統一7-ELEVEn獅隊王牌布雷克所投的第1球就出棒，結果形成右外野飛球遭接殺，最終富邦以1：13遭獅隊痛宰，張育成最終留下4打數1安打的成績，不過他首打席就出局，也讓歷年5名具大聯盟資歷的台灣打者，在中職初登場首打席都沒能擊出安打，以及所屬球隊都落敗的兩大魔咒持續延燒。張育成跟富邦簽下3.5年大約，總值高達9250萬台幣的合約，其中，他的年薪、月薪都是史上最高。不過富邦昨日「投手崩盤」，先發投手布藍登僅投2局就因膝傷退場，全場共動用6位投手，牛棚也燒得很兇。

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張育成寫下薪資紀錄　首度出場還好有敲安

富邦悍將從去年就跟張育成討論合約，但最後張育成想再拚「最後一次」大聯盟機會，可惜今年因傷影響開季，他也選擇在季中選秀前報名，並在下半季回台加入富邦。張育成跟富邦簽下3.5年大約，總值高達9250萬台幣的合約，換算月薪最高可達220萬台幣。

昨日為張育成中職首秀，張育成第一打席全場歡聲雷動，但球迷都還沒完整跳完應援曲，他瞄準第一球就出棒，擊出右外野飛球出局，談到這個打席，張育成解釋：「那一顆外角高球是我喜歡的位置，只是切到球皮有點可惜，但是好的揮擊。」

張育成第二打席、第三打席都被布雷克的指叉球玩弄，讓他分別被三振、滾地球出局，還好「嘟嘟」潘威倫9局下登板，選擇跟他「正面對決」也讓張育成中職首安出爐。

回顧歷史，5名台灣打者陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成先後登上大聯盟，回到在中職生涯首打席都未能敲安，更別說開轟。

2006年La New熊陳金鋒擊出一壘滾地球出局，2013年義大犀牛胡金龍擊出二壘飛球遭接殺，林哲瑄擊出中外野飛球遭接殺，只有去年樂天桃猿林子偉首打席選到保送上壘，但他們所屬球隊最終都輸球，昨晚張育成也加入大聯盟前輩的兩大魔咒行列。

此外，富邦昨日投手操得很兇，先發洋投布藍登僅投2局就因左膝不適退場，牛棚歐書誠、賴智垣、岳少華、林旺熙、吳世豪上場都有失分，讓教練團十分難堪，也無法在張育成回台首秀的大日子贏球，還吞下慘敗。

▲富邦悍將張育成先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，擔任四棒，指定打擊，結果張育成首打席就敲出右外野飛球出局。（圖／朱永強攝）
▲富邦悍將張育成先發出賽，面對統一獅隊洋投布雷克，擔任四棒，指定打擊，結果張育成首打席就敲出右外野飛球出局。（圖／朱永強攝）
大聯盟資歷的台灣打者中職首打席結果：

陳金鋒 La new熊 2006.3.21 先發3棒左外野手 潘威倫 一壘滾地球遭刺殺

胡金龍 義大犀牛 2013.3.24 先發1棒游擊手 波拉斯 二壘飛球遭接殺

林哲瑄 義大犀牛 2015.8.14 代打 陳禹勳 中外野飛球遭接殺

林子偉 樂天桃猿 2023.8.18 先發6棒游擊手 林子崴 四壞保送

張育成 富邦悍將 2024.7.12 先發4棒DH 布雷克 右外野飛球遭接殺

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