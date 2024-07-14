餵母奶最怕乳腺炎！北市聯醫推「通乳茶即飲包」　另有增乳神器

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奶水供應不及時，產婦需要充分休養，搭配補養氣血的中藥，可促進身體復原，也有助奶水分泌，產後坐月子調理中便涵蓋許多調養氣血以助泌乳的概念。
此外，針對常見的乳腺炎，陳慈玉則說，中醫稱為「乳癰（音同庸）」，指乳房組織氣血壅滯，統計約10%哺乳媽媽有乳腺炎，多發生於產後3個月內，尤其產後4~6周為高峰期。
陳慈玉表示，產後身體多虛多瘀，尤其坐月子期間，不少媽媽身體虛弱，有些會怕冷，局部乳房卻有腫塊、熱脹、疼痛等發炎現象，同時還要考慮哺乳順利與否，但這些複雜情形經中醫辨證綜合考慮病程病況、媽媽體質與恢復狀況下，均可獲得緩解。
對於中醫用藥，陳慈玉指出，有些乳腺炎症狀輕微，稍加休養調理可迅速痊癒，但也有些症狀嚴重且容易反覆發作，經多種治療考量，有清解、消散、疏通、補養等治法，達到清熱解毒、消散腫塊、疏通經絡且顧護氣血的目標。
若紅腫熱痛較明顯，可選用蒲公英、連翹、金銀花等清熱解毒藥物，如有腫塊阻塞則可考慮選用路路通、通草、王不留行等藥物加強疏通乳房組織效果，而柴胡、青皮可疏理肝經的氣血，另天花粉、麥門冬有養陰、增加津液的作用，可降低黏稠度、增加奶水流動性。
陳慈玉提到，考慮產後氣血不足，也會視情況加入黃耆、黨參、當歸等補養氣血的藥物，以加速復原、降低復發機率；若乳腺炎發作多次，乳房遺留瘀結或色素沉澱，則可用當歸、川芎、赤芍等活血散瘀藥物消散瘀結。