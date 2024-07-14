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餵母奶最怕乳腺炎！北市聯醫推「通乳茶即飲包」　另有增乳神器

▲不少媽媽產後深受哺乳之苦，除了擠不出奶，另一痛點則是排乳不順、遇到乳腺炎。（圖／NOWnews資料照）
▲不少媽媽產後深受哺乳之苦，除了擠不出奶，另一痛點則是排乳不順、遇到乳腺炎。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

不少媽媽產後為母乳不足、擠乳困難大傷腦筋，為此台北市立聯合醫院中醫醫學部推出通乳茶即飲包，針對排乳不暢、乳房有腫塊的乳腺炎患者，可促進乳房組織暢通並緩解脹痛，另推出增乳茶，可補養氣血，有助通暢乳管、增加乳汁，民眾若有不同性質的產後乳房問題，可由中醫師進行診療後視狀況與需求開立。

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北市聯醫林森中醫昆明院區中醫內婦科主治醫師陳慈玉說，在中醫觀點中，母乳為氣血所化生，當身體具備足夠氣血，即可產出營養豐富的母乳，但懷孕與生產會消耗媽媽大量氣血，尤其在產後初期，產婦胃口仍差，體力尚未恢復，睡眠也常不佳，若產婦本身又屬虛寒性體質，或生產過程發生額外疾病或突發身體狀況，使產後更加虛弱，便會影響母乳分泌量。

▲通乳茶藥材成分。（圖／北市聯醫林森中醫昆明院區提供）
▲通乳茶藥材成分。（圖／北市聯醫林森中醫昆明院區提供）
奶水供應不及時，產婦需要充分休養，搭配補養氣血的中藥，可促進身體復原，也有助奶水分泌，產後坐月子調理中便涵蓋許多調養氣血以助泌乳的概念。

此外，針對常見的乳腺炎，陳慈玉則說，中醫稱為「乳癰（音同庸）」，指乳房組織氣血壅滯，統計約10%哺乳媽媽有乳腺炎，多發生於產後3個月內，尤其產後4~6周為高峰期。

陳慈玉表示，產後身體多虛多瘀，尤其坐月子期間，不少媽媽身體虛弱，有些會怕冷，局部乳房卻有腫塊、熱脹、疼痛等發炎現象，同時還要考慮哺乳順利與否，但這些複雜情形經中醫辨證綜合考慮病程病況、媽媽體質與恢復狀況下，均可獲得緩解。

對於中醫用藥，陳慈玉指出，有些乳腺炎症狀輕微，稍加休養調理可迅速痊癒，但也有些症狀嚴重且容易反覆發作，經多種治療考量，有清解、消散、疏通、補養等治法，達到清熱解毒、消散腫塊、疏通經絡且顧護氣血的目標。

若紅腫熱痛較明顯，可選用蒲公英、連翹、金銀花等清熱解毒藥物，如有腫塊阻塞則可考慮選用路路通、通草、王不留行等藥物加強疏通乳房組織效果，而柴胡、青皮可疏理肝經的氣血，另天花粉、麥門冬有養陰、增加津液的作用，可降低黏稠度、增加奶水流動性。

陳慈玉提到，考慮產後氣血不足，也會視情況加入黃耆、黨參、當歸等補養氣血的藥物，以加速復原、降低復發機率；若乳腺炎發作多次，乳房遺留瘀結或色素沉澱，則可用當歸、川芎、赤芍等活血散瘀藥物消散瘀結。
 

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