三重賓士高速逆撞警車！28歲警重傷殉職 他4年前剛結婚當爸
今（13）日凌晨1時許，新北市三重分局厚德派出所2名員警正在執行巡邏勤務時，突遭一輛賓士車逆向飆撞，撞擊力道之大，導致警車從車道被甩飛至人行道，坐在副駕駛座的28歲員警黃瑋震身受重傷，右胸疼痛、右大腿骨折，緊急送醫搶救宣告不治，另造成5人受傷送醫。據了解，黃員為高雄人，4年前才剛結婚並與有1子，不料如今卻遭遇橫禍不幸殉職，令家屬悲痛不已。
社會組/綜合報導
初步了解，殉職警員黃瑋震為高雄林園人，警專33期畢業，105年畢業至厚德所服務，2020年結婚後育有一名4歲兒子，當時他還在臉書寫下「我從今天起正式以黃爸爸的身份加入『父愁者聯盟』了！」，看得出對妻兒的疼愛，而他也是家中經濟支柱。
黃瑋震與妻子感情融洽，與同事也相處愉快，不料還沒來得及等到孩子長大，就因遭遇橫禍不幸喪命，目前警方已通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因。
警方調查，肇事駕駛為25歲黃姓男子，自稱當時要去找朋友，但因精神不濟、疲勞駕駛，才導致意外發生，酒測值為0。不過調閱監視器後，卻發現黃男沿途飆速，加上其有毒品前科，因此警方不排除毒駕可能，已請醫院進行相關檢驗，全案將依公共危險罪及過失傷害罪送辦。
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