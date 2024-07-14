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頭暈、不安、便秘！可能自律神經失調　症狀多變靠這檢查抓到元凶

▲長時間頭暈、頭痛、焦慮等，有可能是自律神經功能異常。（示意圖／取自Unsplash）
▲長時間頭暈、頭痛、焦慮等，有可能是自律神經功能異常。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

不少人有頭暈、頭痛、焦慮等困擾，看過許多專科卻難改善，甚至轉診到精神科，最後透過自律神經功能檢查，才發現是自律神經功能異常搞鬼，對此醫師說，若長時間沒有確診，可能產生其他共病，如已數度就醫仍查無原因，建議到大醫院詳細檢查。

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針對自律神經，振興醫院神經內科主任鄧鐘泉說，包括交感神經與副交感神經，其顧名思義為自行主動運作的神經系統，不論是緊張、放鬆、興奮或休息等身心狀態，無時無刻工作中，同時自律神經系統會和感覺、運動神經合作，使身體各種生理機能得以協調。

專科找不到病因　最後求助精神科

對於自律神經功能異常，鄧鐘泉指出，許多病人常常看過許多不同專科醫師，安排許多檢查，卻仍找不到病因，最後只好轉診到精神科，認為是壓力或精神異常引起，過程耗時又費勁，最後經由自律神經功能檢查才得知是自律神經功能異導致。

自律神經功能症狀　醫：五花八門

鄧鐘泉表示，自律神經功能症狀五花八門，包括頭痛、頭暈、焦慮不安、記憶力降低、視力模糊、眼睛乾燥、耳鳴、口乾、吞嚥異物感、呼吸壓迫感或困難、感覺缺氧、喘氣、心悸、噁心、嘔吐感、胃部痙攣、腹部不適、便秘、腹瀉、消化不良、頻尿、排尿不順、陽萎、肩頸部酸痛或僵硬、全身乏力、肢體末梢麻痺、顫抖、怕冷、感覺遲鈍、手腳心多汗、不想進食等，沒有明顯特定的症狀，在每人身上表現各有不同。

針對診斷，鄧鐘泉說，心率頻譜分析檢查是目前臨床最常見的自律神經診斷工具，進行方式與一般心電圖雷同，病人平躺20分鐘後，將電極夾固定於四肢遠端並放鬆心情，經5分鐘收集心跳信號後立即運算，獲得各項心率變異的功能指標，其中心率變異值過低，是自律神經相關疾病的重要指標之一。

鄧鐘泉指出，每人都可能因為臨時的壓力或緊張，間接導致自律神經失調，調適後症狀趨緩而復原便無大礙，但若長時間失調，使得身體持續不適，甚至影響精神層面，恐引發其他共病。據統計，70%的帕金森氏症合併自律神經失調的問題，建議若有久病未癒的困擾，應及早到大醫院諮詢，唯有對症下藥，才可助失衡的自律神經系統恢復正常。

安定自律神經注意事項：

■保持規律作息

■培養運動習慣

■飲食定時定量

■適時紓壓

■順應身體需要放慢步調

■練習腹式呼吸

■不要求事事完美
 

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