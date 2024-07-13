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Bronny夏季聯賽第3戰得8分！三分球8投0中　罰球線拋投「麵包」

▲NBA夏季聯賽，洛杉磯湖人以80：99輸給休士頓火箭，「詹皇」LeBron James之子Bronny James今天表現差強人意，14投3中，外線8投0中，只有8分進帳。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA夏季聯賽，洛杉磯湖人以80：99輸給休士頓火箭，「詹皇」LeBron James之子Bronny James今天表現差強人意，14投3中，外線8投0中，只有8分進帳。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA夏季聯賽，洛杉磯湖人以80：99輸給休士頓火箭，「詹皇」LeBron James之子Bronny James今天表現差強人意，14投3中，外線8投0中，只有8分進帳。末節他5次三分出手都未能投進，外線投籃穩定度問題仍在尋找方法改善。

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Bronny三分球苦手　影響進攻效率

此役Bronny的進攻端問題還是沒解決，特別是遠離禁區的出手，他幾乎都不能把握，第四節他在一次三分球無人防守的情況下出手不中，然後一次罰球線拋投「麵包」，這些機會都是他應該要能命中的。

這場比賽Bronny出賽26分鐘，投籃14投3中，三分球8投0中，得到8分5籃板2抄截。與之相比，火箭隊新秀後衛Reed Sheppard今天表現精采，出賽29分鐘，投籃17中9、三分6投4中，得到23分4籃板5助攻1抄截3阻攻。

Redick勉勵Bronny　享受過程

對於Bronny在夏季聯賽的表現，球隊主帥JJ Redick表示：「我認為他不要太在意結果，要享受打NBA的過程。他會是被對方首要研究對象，他將會是我們的球員發展計畫的重要角色。 我們將大力投資他。」

湖人新賽季換帥，由此前沒有NBA執教經驗的JJ Redick擔任總教練，新賽季打法上會做出改變。他受訪時表示：：「我們隊內有LeBron James和Anthony Davis，他們會成為我們的進攻中心。但球隊會有更多的跑動，更多的切入，我們必須得到所有球員的支持，來使用這種方式打球。」

「上賽季這支球隊的一個特點是，他們打了很多機遇戰。如果你看一下他們機遇戰和打戰術的回合的效率數字，你會發現打戰術的效率要高得多。」Redick如此說道。

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