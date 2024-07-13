金額上看60億美元！無懼波音事故頻 傳大韓航空將買20至30架777X
美國知名航天航空器製造商「波音」公司（Boeing ），過去給外界的印象一直都是「安全可靠」，但近年旗下生產的波音737飛機頻頻傳出狀況，也使大眾對該公司的信心大打折扣，連帶影響飛機銷量。不過有外媒報導稱，波音近期有望與大韓航空（Korean Air）達成一筆訂單，涉及數十架777X型號飛機，金額上看60億美元。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，波音可能將向大韓航空出售20至30架波音777X，訂單總金額介於40億至60億美元之間，交易最快有望在7月的英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）期間敲定。
在此之前，大韓航空曾在3月向空中巴士訂購33架A350型號飛機。
波音發言人沒有就此事發表評論。大韓航空發言人則僅回應稱，正在和製造商洽談，但尚未確認任何事情。
報導介紹，波音777X是全世界最大的雙引擎廣體飛機，座位數約在400個左右，但受到認證審查延遲的問題，距離原先預定投入服役的時間，已經晚了5年。
報導指出，雖然法恩堡航空展預計不會為波音帶來太多訂單，但777X訂單若真能成交，或多或少也能提振波音。