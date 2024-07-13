三重賓士狂飆撞死無辜警！惡男遭起底 1個月內2度持刀遭逮
今（13）日凌晨1時許，新北市三重分局厚德派出所2名員警執行巡邏勤務時，突遭一輛賓士車逆向飆撞，導致坐在副駕駛座的28歲員警黃瑋震身受重傷，右胸疼痛、右大腿骨折，緊急送醫搶救宣告不治。警方調查，肇事25歲黃男過去1個月就曾因持刀談判等案，2度被依社維法送辦，不料如今又因街頭高速狂飆，逆向撞死無辜警，相當惡劣。
社會組/綜合報導
警方調查，肇事駕駛為25歲黃姓男子，有毒品前科，上個月18日才因持刀談判被依社維法送辦，本月7日警方執行擴大臨檢時，黃男又對著警持刀比劃再度被送辦，豈料事隔不過1周，竟發生街頭飆速撞死員警嚴重事故，另造成5人分受輕重傷送醫，惡行令人髮指，警方不排除毒駕可能，已請醫院進行相關檢驗，全案將依公共危險罪及過失傷害罪送辦。
據了解，殉職員警黃瑋震為高雄林園人，警專33期畢業，105年畢業至厚德所服務，2020年結婚後育有一名4歲兒子，當時他還在臉書寫下「我從今天起正式以黃爸爸的身份加入『父愁者聯盟』了！」，看得出對妻兒的疼愛，而他也是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍無辜喪命，目前警方已通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因。
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