騙走蔡阿嘎千萬！蘿拉消失1個月「行蹤被拍到」 疑有更大未爆彈
YouTuber蔡阿嘎6月初宣布開除資深員工蘿拉，而在近日也發布影片解釋來龍去脈，指控蘿拉以AB合約手法詐財上千萬元。然而，從蔡阿嘎聲明發出至今，蘿拉整個人神隱，終於在消失1個月之後被拍到行蹤，12日下午現身在台北市一家診所，裝扮相當低調。而雖然事件仍然在調查中，蔡阿嘎日前的貼文卻意有所指「恐怕還有未爆彈。」
記者張嘉哲/綜合報導
蔡阿嘎在6月初發出開除蘿拉的聲明之後，蘿拉第一時間便將個人社群IG以及Threads轉為私人帳號，接著就人間蒸發。直到7月蔡阿嘎發出影片解釋與蘿拉事件來龍去脈，才知道蘿拉利用AB合約撈錢上千萬元，並且利用蔡阿嘎團隊名義向廠商要取大量公關品，不過面對許多指控，蘿拉都是音訊全無，一個多月也沒有出面發聲。
據《三立新聞網》報導，蘿拉12日下午終於現身在台北市一間診所，只見她戴上口罩，穿著寬鬆打扮非常低調。快步進入診所大樓之後，待了超過2小時才離開，這同時也是蔡阿嘎發布開除消息之後一個多月有蘿拉的行蹤。
蔡阿嘎蘿拉事件疑有未爆彈！貼文「話中有話」還有C
而蔡阿嘎日前在社群發出影片時，繼續以「AB產品」消費該次與蘿拉的事件，包括「如果不是AB優酪乳，我可是不喝的」、「如果不是AB膠，我可是不用的」，結果在影片最後，與老婆二伯走到知名鞋店ABC-Mart說：「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」二波一聽驚訝表示「C？還有C？」蔡阿嘎則回應「C啊！還有C！你不知道喔？」讓外界瘋傳C的意思。
原本外界都揣測「C」就是蔡阿嘎的堂妹「嘎妹」，但隨著蔡阿嘎以及嘎妹都發文澄清之後，觀眾認為「C另有其他的意思，恐怕是還有未爆彈還沒有說明」、「如果C已經確定不是嘎妹，那麼感覺是查到新的事情了.....真的是燒很大」、「感覺這種事情查下去就會拉出一堆驚人的事蹟，跟政客貪污沒兩樣。」