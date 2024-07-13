李進勇視察基隆加速拆樑？卓榮泰掛保證：中選會絕不干涉罷免
中選會主委李進勇昨日視察基隆市選舉委員會，與選委會幹部開會交換意見，被國民黨團批評將黑手伸進基隆。行政院長卓榮泰今天強調，中選會是獨立機關，歷次選舉罷免都保持和地方選委會的密切關係，在講求公平公正和效率各方面，應該得到國人認同和肯定。
記者顏幸如／南投報導
李進勇昨天下午前往基隆市選委會舉行座談，了解有關市長謝國樑罷免案連署人名冊查對作業情形，遭國民黨立法院黨團質疑是為基隆市長謝國樑罷免案下指導棋，公然干涉。中選會則回應，各地選委會依法係受中選會指揮監督，中選會前往地方視察或慰問選務同仁行之有年，不會因個案有差別待遇。
行政院長卓榮泰今（13）到南投縣的國道6號東草屯休息站主持啟用典禮，被媒體問及李進勇的作法是否為國家力量介入、企圖施壓地方選委會，加速拆樑？他強調選舉和罷免是憲法保障國人的參政權利，政府完全尊重，中選會是獨立機關，有其職權所在，歷次的選舉罷免，中選會和地方選委會都保持密切關係，中選會負起責任，絕對不會干涉到選舉罷免結果。
卓榮泰請國人放心，在歷次選舉罷免，中選會都做同樣的工作，並指在講求公平公正和效率各方面，中選會應該得到國人的認同和肯定。